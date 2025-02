Álvaro Cervera sentencia a un jugador del Tenerife

La temporada transcurre con altibajos en el Heliodoro Rodríguez López, más bajos que altos, y cada semana aumenta la presión sobre un equipo que ha cambiado de técnico hasta en tres ocasiones. El nuevo entrenador, que llegó con la misión de revertir la dinámica, no ha dudado en lanzar mensajes claros a su vestuario. Ahora, con la salvación cada vez más lejos, el míster ha decidido apuntar hacia un futbolista en concreto.

Ese jugador es Sergio Rodríguez, un habitual en el once blanquiazul a lo largo de la campaña. A pesar de los altibajos colectivos, ha participado en 23 encuentros entre Liga y Copa, sumando más de 1.700 minutos. No ha variado su rol ni con el primer entrenador ni con el segundo, y menos aún con Álvaro Cervera, quien se ha convertido en el tercer inquilino del banquillo en lo que va de curso.

| CD Tenerife

Los canarios vivieron un duro revés al caer ante el Eldense (0-1), rival directo por la permanencia, y posteriormente no pasaron del empate a cero contra el Deportivo. Tras ese tropiezo frente a los de Elda, el propio Cervera mostró su malestar: “Anímicamente, este equipo está dolido porque son jugadores a los que no les gusta verse en esta posición. El palo es duro, pero el miércoles tenemos otro partido e intentaremos ganar (refiriéndose al del Dépor)”. Sin embargo, la plantilla no logró pasar del 0-0 en su siguiente cita, aunque el futbolista señalado por el técnico mantuvo la titularidad.

“Entiendo que hay gente aficionada a su equipo que lo vea muy negro, pero también deben entender que nosotros no vamos a tirar la toalla. Yo no voy a hacerlo nunca”, añadió el míster después de aquel encuentro, reflejando la necesidad de sumar de tres en tres para escapar de los puestos de peligro. Y es que el Tenerife se ubica en la parte baja de la clasificación, penúltimos, con el margen de error cada vez más reducido.

Palo a Sergio Rodríguez

Antes de ese empate, el entrenador no dudó en criticar la acción que costó el gol encajado. “Sabe que esa pelota (la del 0-1) tiene que reventarla y así lo hará en futuras ocasiones”, apuntó Cervera, marcando un precedente de exigencia máxima. Aun así, tras ese tirón de orejas público, el preparador volvió a confiar en su hombre al no retirarlo del once inicial frente al Depor.

Por ahora, el cuadro tinerfeño registra 17 puntos en 21 jornadas y afronta un calendario complicado. El domingo 2 de febrero, a las 21 horas, recibirá al Albacete en un duelo que se antoja crucial para mantener viva la esperanza de salvación. “No hemos tenido la habilidad necesaria para generar ocasiones de gol”, lamentó el técnico sobre la derrota con el Eldense, subrayando también que el equipo no se ve “muerto” aunque atraviese una situación delicada.

En último término, Cervera llamó a la calma y dejó claro que la derrota ante el Eldense no refleja un partido dominado por el rival. “Ellos han tirado una vez a portería, que es esa. Estamos en una situación mala, sí, pero analicemos todo a la hora de tomar decisiones”, sentenció. Mientras tanto, el jugador aludido seguirá siendo titular, a pesar de las palabras de su entrenador, en busca de puntos que devuelvan la fe a un Tenerife que necesita victorias de forma urgente.