Álvaro Cervera da novedades sobre los fichajes del Tenerife: 'Me consta...'

El CD Tenerife vive días convulsos en la Liga Hypermotion. Situado en la última posición de la tabla con 14 puntos tras 21 jornadas, el conjunto blanquiazul no logra salir del pozo y acumula una dinámica muy preocupante de malos resultados. Tras el 0-3 encajado el pasado martes frente al Levante —partido aplazado de la jornada 12—, las alarmas se han encendido definitivamente en el Heliodoro Rodríguez López. El regreso de Álvaro Cervera al banquillo pretendía reactivar al equipo, pero, de momento, el cambio de entrenador no ha venido acompañado de puntos.

El técnico, que anteriormente vio cómo sus pupilos ofrecían una buena imagen contra Osasuna en la Copa del Rey (pese a la eliminación por 1-2), se mostró consciente de la urgencia existente para reforzar la plantilla en este mercado de invierno. En la conferencia de prensa previa al choque ante el Levante, Cervera quiso dejar claro que no llegó exigiendo fichajes: “Álvaro Cervera no llegó y dijo ‘quiero esto y lo otro’. Para mí, la plantilla está bien para Segunda”. No obstante, reconoció que hacen falta piezas concretas para mejorar el rendimiento del equipo. Sobre todo, se refirió a dos objetivos: un futbolista con llegada y otro que dé mayor solidez en la retaguardia.

Dos refuerzos en mente

El Tenerife, tal como expresó su técnico, está trabajando de manera activa en el mercado de fichajes. Cervera dio pistas sobre el perfil de jugador que desea incorporar: “Hablando con los nuevos propietarios y con el staff hemos coincidido en que tenemos que mejorar la llegada al área contraria y reforzar algo atrás. Por ejemplo, si Sergio (González) juega de mediocentro, tendríamos que fichar un central; y si lo ubicamos atrás, necesitaríamos un refuerzo para la zona ofensiva. No estamos en disposición de exigir, pero si podemos traer algo, mucho mejor”.

El entrenador blanquiazul confirmaba así las informaciones de movimientos en la delantera y en defensa, si bien no se atrevió a dar nombres concretos. Sí deslizó que el club está haciendo gestiones: “Me consta que hay varias cosas específicas en las que el club está trabajando. Una de ellas es la parte de arriba, pero no te puedo decir si es un delantero centro o un jugador más de banda. Hay dos cositas muy específicas que, si pudiésemos incorporar, nos vendrían bien”.

Una situación límite en la tabla

El panorama liguero no acompaña. Tras 21 jornadas, el Tenerife cierra la clasificación con 14 puntos, situándose en la 22ª plaza de LaLiga Hypermotion. El Cádiz, que marca la salvación, tiene de momento 25 unidades, aunque con un partido menos disputado (el conjunto gaditano ha jugado solo 20 fechas). Los recientes malos resultados —entre ellos, la derrota ante el Levante (0-3), el 0-1 frente al Burgos o el 0-3 ante el Córdoba— han mermado anímicamente a una plantilla que no acaba de reaccionar. Al mismo tiempo, la afición en el Heliodoro observa con preocupación el curso de los acontecimientos.