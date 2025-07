El Almería se prepara para cerrar la venta más cara de la historia de Segunda

En los despachos del Almería no se habla de otra cosa. El club andaluz está a punto de protagonizar el traspaso más importante de su historia y uno de los mayores en la Segunda División española. El protagonista no podía ser otro que Luis Suárez, delantero colombiano que ha acaparado portadas en las últimas semanas. Con la temporada de LaLiga Hypermotion recién finalizada y tras perderse las semifinales del play off de ascenso por estar convocado con su selección, todo indica que su ciclo en el equipo rojiblanco está a punto de llegar a su fin.

Las cifras y la expectación generada en torno al futuro de Suárez han hecho que el Almería centre sus movimientos de verano en la operación de salida del atacante, que podría marcar un antes y un después en el mercado de fichajes de Segunda.

Sporting de Portugal, el club que lidera la puja

El interés del Sporting de Portugal por Luis Suárez no es nuevo, pero esta semana ha dado un paso más en firme. Fue el periodista Fabrizio Romano quien avanzó la noticia a través de sus redes sociales, informando de que el colombiano se ha convertido en el objetivo prioritario del club lisboeta para reemplazar a Viktor Gyökeres, cuya salida por una cifra cercana a los 90 millones de euros es inminente.

Sin embargo, aunque la operación parece encarrilada, las últimas informaciones apuntan a que las negociaciones entre ambos clubes se han ralentizado en las últimas horas. El Almería se mantiene firme en su postura, esperando obtener un traspaso histórico que rondaría los 25 millones de euros, más posibles pluses por objetivos, que podrían aumentar el montante final.

El contrato de Luis Suárez con el Almería se extiende hasta junio de 2029 y la cláusula de rescisión está fijada en 40 millones, pero el club estaría dispuesto a negociar una venta por debajo de esa cifra si se cumplen ciertos requisitos.

Un récord para el Almería y para LaLiga Hypermotion

La posible venta de Luis Suárez superaría todos los registros anteriores del club. Hasta ahora, la mayor venta del Almería la protagonizó Darwin Núñez, que se marchó al Benfica por 24 millones de euros, cifra que incluso se elevó más tarde gracias a las plusvalías por su traspaso posterior al Liverpool. El club rojiblanco confía en que, si el Sporting de Portugal alcanza la cifra deseada, 25 'kilos', el traspaso del delantero colombiano se convertirá en el mayor de la historia del equipo y del propio campeonato.

En el contexto de la Segunda División, la operación también estaría a la altura de otros grandes movimientos históricos, como el traspaso de Hasselbaink del Atlético de Madrid al Chelsea o el de Alfonso del Betis al Barcelona, aunque ninguno de ellos alcanzó las cantidades que el Almería podría ingresar por Suárez.