Alfredo Duro estalla contra Jota Jordi por el Camp Nou: 'Tienen que impugnar...'

El cambio de escenario para el Barça-Valencia ha generado mucho más que incomodidad logística. El anuncio de que el partido se disputará finalmente en el Estadi Johan Cruyff, con un aforo de apenas 6.000 espectadores, encendió un acalorado debate en El Chiringuito. Allí, Alfredo Duro y Jota Jordi se enfrentaron con dureza, confrontando la interpretación del reglamento de LaLiga con las circunstancias actuales.

Un reglamento claro, una excepción polémica y la bronca televisiva

El artículo 19 del reglamento de LaLiga establece que los estadios de Primera deben tener un mínimo de 15.000 asientos. El Johan Cruyff, homologado para categorías inferiores, no cumple ese requisito. Sin embargo, la norma contempla excepcionalidades por causa mayor, lo que abre un vacío interpretativo en el caso azulgrana. El Camp Nou sigue en obras y el Estadi Olímpic estará ocupado por un concierto de Post Malone, lo que llevó a LaLiga a aceptar al Johan como opción extraordinaria.

Jota Jordi defendió esta decisión en el programa, recordando que el Barça sí presentó dos estadios como exige la normativa: el Camp Nou y Montjuïc. Añadió que la obligación de LaLiga es permitir una alternativa en caso de fuerza mayor, como ocurre esta vez. Según el tertuliano, varios clubes ya han trasladado inquietudes a la patronal, pero sin base firme para pedir una impugnación.

| El Chiringuito

Duro, en cambio, fue tajante: “Esto no es un equipo recién ascendido al que le dan un año de margen. La norma dice que el estadio debe tener más de 15.000 espectadores. Lo del Barça es un paripé y hay que impugnar. Si se juega en el Johan, el Barça debería perder el partido”. Incluso fue más allá, asegurando que el Getafe, próximo rival, también debería reclamar si el encuentro frente a ellos se disputara en Sant Joan Despí.

¿Puede impugnarse realmente el Barça-Valencia?

En la práctica, no parece probable que el Valencia u otros clubes presenten impugnaciones oficiales. LaLiga ya ha validado la excepcionalidad y considera que se cumplen los requisitos técnicos de retransmisión, iluminación y VAR. El único punto discutible es el aforo, pero la excepción por causa mayor protege al club en este caso.

| FCB

Lo que sí evidencia la discusión es la tensión creciente alrededor de las obras del Camp Nou y las soluciones improvisadas que afectan directamente a los aficionados culés. Los socios tendrán un acceso muy limitado, el ambiente será muy distinto al habitual y la imagen internacional del Barça se resiente en medio de críticas como la de Tomás Roncero.

La bronca en El Chiringuito refleja la mezcla de rivalidad, reglamento y espectáculo televisivo. Mientras tanto, el Barça intenta centrarse en lo deportivo y Míchel gestiona la preparación para un duelo clave ante el Valencia. Más allá de los focos mediáticos, la realidad es que el Johan Cruyff acogerá un partido de Primera, en un episodio que quedará como una rareza histórica.