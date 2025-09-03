L'Alfredo Duro s'enceba amb Pep Guardiola després d'una nova derrota del City: 'És un...'

El Manchester City travessa una altra crisi d'inici de temporada, similar a la que va viure la temporada passada. Els resultats estan despertant dubtes sobre el projecte de Pep Guardiola i sobre la seva capacitat de mantenir l'equip entre l'elit europea sense una plantilla plena de superestrelles. I les crítiques no han trigat a arribar des de diversos fronts mediàtics.
Un inici que recorda el malson del curs passat
El City va golejar en la primera jornada el Wolverhampton (0-4), fent l'efecte d'haver trobat un camí segur. Tanmateix, després van arribar les derrotes davant Tottenham i Brighton, que han tornat a fer sorgir els fantasmes d'un passat recent. La temporada anterior, l'equip de Guardiola va estar gran part de la temporada fora de posicions europees, quedant finalment tercer a la Premier League, amb caigudes doloroses a la Champions i la FA Cup.
El problema, segons Alfredo Duro i altres analistes, és que Guardiola no sap competir amb una plantilla menys estel·lar. El periodista l'acusa de ser un entrenador dependent dels fitxatges milionaris i sense capacitat de resposta quan el nivell baixa.
Fitxatges milionaris i un equip encara en construcció
El mercat d'estiu del Manchester City ha tornat a estar marcat per grans desemborsaments. Han arribat jugadors com Tijjani Reijnders (55 milions), Rayan Aït-Nouri (36,8 milions), Rayan Cherki (36,5 milions) i James Trafford (31,2 milions). A això s'afegeix l'aposta sorprenent per Gianluigi Donnarumma, una raresa per a Guardiola, acostumat a porters amb gran joc de peus.
Tot i aquestes incorporacions, el City encara no transmet solidesa. La defensa continua sent vulnerable i el mig del camp no aconsegueix dominar els partits amb l'autoritat esperada. Els fitxatges, tot i ser de nivell, necessiten adaptació, i mentrestant l'equip segueix perdent terreny a la classificació.
La crítica d'Alfredo Duro i la ferida a la Champions
Alfredo Duro va ser especialment dur després de l'ensopegada a Brighton. En la seva opinió, Guardiola s'ha convertit en un entrenador “simplista mancat de recursos”, incapaç de generar solucions tàctiques sense un elenc de jugadors considerats els millors en la seva posició. La frase es va fer viral a les xarxes, reflectint un sentiment que cada cop comparteixen més aficionats rivals.
El record de la passada Champions segueix molt present. El City va quedar el 22è a la lligueta, sent eliminat a setzens pel Real Madrid. Un cop esportiu i mediàtic que ha posat en dubte la continuïtat d'un projecte multimilionari que, de moment, no troba l'èxit internacional.
El derbi de Manchester com a punt d'inflexió
El calendari no dona treva i, després de l'aturada de seleccions, el City afrontarà un derbi contra el Manchester United. Tot i que els d'Old Trafford tampoc travessen un bon moment, Guardiola sap que una tercera derrota consecutiva podria desfermar una crisi profunda.
La pressió és màxima i la figura del tècnic català torna a estar al centre del debat. Els seus detractors asseguren que, sense estrelles de talla mundial a cada línia, l'equip se'n ressent i mostra mancances tàctiques. Els seus defensors confien que el temps i l'adaptació dels nous fitxatges facin girar la dinàmica.