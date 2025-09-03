Alfredo Duro se ceba con Pep Guardiola tras una nueva derrota del City: 'Es un...'

El Manchester City atraviesa otra crisis de inicio de temporada, similar a la que vivió en la pasada campaña. Los resultados están despertando dudas sobre el proyecto de Pep Guardiola y sobre su capacidad de mantener al equipo entre la élite sin un plantel repleto de superestrellas. Y las críticas no han tardado en llegar desde varios frentes mediáticos.

Un arranque que recuerda a la pesadilla del curso pasado

El City goleó en la primera jornada al Wolverhampton (0-4), dando la impresión de haber encontrado un camino seguro. Sin embargo, después llegaron las derrotas ante Tottenham y Brighton, que han devuelto los fantasmas de un pasado reciente. El curso anterior, el equipo de Guardiola estuvo gran parte de la temporada fuera de posiciones europeas, quedando finalmente tercero en la Premier League, con caídas dolorosas en Champions y FA Cup.

El problema, según Alfredo Duro y otros analistas, es que Guardiola no sabe competir con una plantilla menos estelar. El periodista le acusa de ser un entrenador dependiente de los fichajes millonarios y sin capacidad de respuesta cuando el nivel baja.

| XCatalunya, @Viquipedia

Fichajes millonarios y un equipo todavía en construcción

El mercado veraniego del Manchester City ha vuelto a estar marcado por grandes desembolsos. Han llegado jugadores como Tijjani Reijnders (55 millones), Rayan Aït-Nouri (36,8 millones), Rayan Cherki (36,5 millones) y James Trafford (31,2 millones). A esto se suma la apuesta sorprendente por Gianluigi Donnarumma, una rareza para Guardiola, acostumbrado a porteros con gran juego de pies.

Pese a esas incorporaciones, el City todavía no transmite solidez. La defensa sigue siendo vulnerable y el centro del campo no consigue dominar los partidos con la autoridad esperada. Los fichajes, aunque de nivel, necesitan adaptación, y mientras tanto el equipo sigue perdiendo terreno en la clasificación.

La crítica de Alfredo Duro y la herida en Champions

Alfredo Duro fue especialmente duro tras el tropiezo en Brighton. En su opinión, Guardiola se ha convertido en un entrenador “simplón carente de recursos”, incapaz de generar soluciones tácticas sin un elenco de jugadores considerados los mejores en su puesto. La frase se viralizó en redes, reflejando un sentimiento que cada vez comparten más aficionados rivales.

El recuerdo de la pasada Champions sigue muy presente. El City quedó el 22º en la liguilla, siendo eliminado en dieciseisavos por el Real Madrid. Un golpe deportivo y mediático que ha puesto en duda la continuidad de un proyecto multimillonario que, de momento, no encuentra el éxito internacional.

El derbi de Manchester como punto de inflexión

El calendario no da respiro y, tras el parón de selecciones, el City afrontará un derbi contra el Manchester United. Aunque los de Old Trafford tampoco atraviesan un buen momento, Guardiola sabe que una tercera derrota consecutiva podría desatar una crisis profunda.

La presión es máxima y la figura del técnico catalán vuelve a estar en el centro del debate. Sus detractores aseguran que, sin estrellas de talla mundial en cada línea, el equipo se resiente y muestra carencias tácticas. Sus defensores confían en que el tiempo y la adaptación de los nuevos fichajes den un giro a la dinámica.