Àlex Delmàs dicta sentència sobre la possible sortida de Marc Casadó: 'El Barça...'

El futur de Marc Casadó s'ha convertit en un dels grans temes de debat al FC Barcelona. El jugador de La Masia i amb un perfil molt valorat en el barcelonisme, continua acumulant pretendents, tot i que la seva situació a l'equip de Flick convida a la incertesa. No va tenir minuts en la primera jornada i parteix amb poques opcions de ser titular en el doble pivot, on Pedri, De Jong, Gavi i Marc Bernal estan per davant.
El missatge contundent d'Àlex Delmàs sobre Casadó
Enmig d'aquests dubtes, l'analista Àlex Delmàs ha volgut deixar clara la seva postura a través d'un missatge a les xarxes socials. Per a ell, pensar en una venda immediata de Casadó seria un greu error de planificació esportiva. "El Barça no ha de pensar en el Casadó de la pròxima temporada, sinó en el Casadó dels pròxims deu anys", va escriure. Amb això, va voler deixar clar que, pel seu perfil, es tracta d'un futbolista ideal per donar estabilitat a llarg termini.
Delmàs defensa que Casadó no només aporta equilibri a la medul·lar, sinó que encarna els valors de la pedrera que històricament han definit el Barça. La seva capacitat per entendre els temps del joc, el seu desplegament defensiu i el seu caràcter competitiu són trets que difícilment es troben al mercat per un preu assumible.
Un jugador amb present complicat però molt futur
La realitat, però, és que Flick compta amb moltes alternatives per al centre del camp. Marc Casadó no va disputar ni un sol minut en l'estrena de Lliga contra el Mallorca, el mateix que li va passar a Andreas Christensen en la defensa. El club ja li ha transmès que, excepte lesió o rotació, el seu paper serà secundari.
En aquest context, equips com Wolves, West Ham, Como o Betis han mostrat interès en el seu fitxatge. Segons diverses informacions, el Barça només acceptaria negociar a partir dels 30 milions d'euros. Així i tot, la intenció del jugador és continuar lluitant per minuts, convençut que pot repetir la trajectòria del primer tram de la temporada passada.
El dilema que afronta el Barça amb Casadó
La qüestió és si el club ha de prioritzar una venda que alleugereixi els comptes o mantenir un jugador que, tot i el seu rol actual, podria arribar a ser capital. Delmàs ho té clar: Casadó és un actiu estratègic i deixar-lo marxar seria hipotecar el futur de la medul·lar culer.
El temps dirà si el Barça escolta les ofertes del mercat o si segueix la recomanació de veus autoritzades com la de Delmàs. L'únic cert és que, ara com ara, Casadó continua sent un dels noms propis d'aquest tram final de mercat.