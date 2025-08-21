Àlex Delmàs dicta sentencia sobre la posible salida de Marc Casadó: 'El Barça...'

El futuro de Marc Casadó se ha convertido en uno de los grandes temas de debate en el FC Barcelona. El canterano, formado en La Masia y con un perfil muy valorado en el barcelonismo, sigue acumulando pretendientes, aunque su situación en la plantilla de Hansi Flick invita a la incertidumbre. No tuvo minutos en la primera jornada y parte con pocas opciones de ser titular en el doble pivote, donde Pedri, De Jong, Gavi e incluso Marc Bernal están por delante.

El mensaje contundente de Àlex Delmàs sobre Casadó

En medio de estas dudas, el analista Àlex Delmàs ha querido dejar clara su postura a través de un mensaje en redes sociales. Para él, pensar en una venta inmediata de Casadó sería un grave error de planificación deportiva. "El Barça no ha de pensar en el Casadó de la próxima temporada, sino en el Casadó de los próximos diez años", escribió. Con esto, quiso dejar claro que, por su perfil, se trata de un futbolista ideal para dar estabilidad a largo plazo.

Delmàs defiende que Casadó no solo aporta equilibrio en la medular, sino que encarna los valores de cantera que históricamente han definido al Barça. Su capacidad para entender los tiempos del juego, su despliegue defensivo y su carácter competitivo son rasgos que difícilmente se encuentran en el mercado por un precio asumible.

Un jugador con presente complicado pero mucho futuro

La realidad, sin embargo, es que Flick cuenta con muchas alternativas para el centro del campo. Casadó no disputó ni un solo minuto en el estreno liguero contra el Mallorca, lo mismo que le ocurrió a Andreas Christensen en defensa. El club ya le ha transmitido que, salvo lesión o rotación, su papel será secundario.

En este contexto, equipos como Wolves, West Ham, Como o Betis han mostrado interés en su fichaje. Según varias informaciones, el Barça solo aceptaría negociar a partir de los 30 millones de euros. Aun así, la intención del jugador es seguir luchando por minutos, convencido de que puede repetir la trayectoria del primer tramo de la temporada pasada.

El dilema que afronta el Barça con Casadó

La cuestión central es si el club debe priorizar una venta que alivie las cuentas o mantener a un jugador que, pese a su rol actual, podría llegar a ser capital. Delmàs lo tiene claro: Casadó es un activo estratégico y dejarlo marchar sería hipotecar el futuro de la medular culé.

El tiempo dirá si el Barça escucha a las ofertas del mercado o si sigue la recomendación de voces autorizadas como la de Delmàs. Lo único cierto es que, a día de hoy, Casadó sigue siendo uno de los nombres propios de este tramo final del mercado.