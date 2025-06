Alerta en el Real Betis, Lo Celso podría marcharse: Dos equipos 'top' le quieren, 15 M

En Heliópolis, la tranquilidad nunca está garantizada cuando se abre la ventana de transferencias. El Real Betis, que cerró el curso con sensaciones agridulces y una plantilla marcada por las lesiones, afronta este verano con la mirada puesta en su columna vertebral. La figura de Giovani Lo Celso vuelve a estar en boca de todos, especialmente tras su temporada repleta de altibajos y la incógnita sobre su continuidad, que mantiene en vilo a la afición bética y a los responsables del proyecto de Manuel Pellegrini.

La campaña de Lo Celso no ha pasado desapercibida para el fútbol español. El mediapunta argentino ha sufrido hasta cuatro lesiones musculares que le han impedido tener la continuidad deseada. Estos contratiempos físicos han provocado que el internacional albiceleste se haya perdido más de cuatro meses de competición, obligando al técnico chileno a buscar alternativas en el esquema verdiblanco. A pesar de estos inconvenientes, el rendimiento de Lo Celso ha sido notable cuando ha estado disponible: nueve goles y tres asistencias en 34 partidos oficiales, sumando cerca de 2.000 minutos.

La convivencia táctica con Isco Alarcón ha sido uno de los grandes desafíos para Pellegrini. El técnico ha probado diferentes fórmulas, ubicando a Lo Celso tanto en el doble pivote como en bandas, pero sin encontrar una sinergia definitiva entre ambos. Esta situación ha generado dudas sobre la viabilidad de su rol en el once tipo del Betis, justo en el momento en que el club aspira a consolidarse como candidato a la Champions League y seguir sumando títulos bajo el liderazgo del ‘Ingeniero’.

Milan y Juventus acechan: el mercado italiano tienta al argentino

El interés de grandes clubes europeos no se ha hecho esperar. Según publica el medio francés Footmercato y confirman fuentes próximas a Heliópolis, tanto el AC Milan como la Juventus han incluido a Lo Celso en su lista de objetivos para el presente mercado. Ambos equipos buscan reforzar su medular con futbolistas de talento, y el pasaporte comunitario del argentino facilita cualquier operación con clubes de la Serie A. El Betis, consciente de su valor, cifra la posible operación en torno a los 15 millones de euros, una cantidad tres veces superior a la inversión realizada por su regreso a Sevilla hace un año.

Por ahora, no existe ninguna oferta formal sobre la mesa, pero las conversaciones y los contactos preliminares no dejan de sucederse. El entorno del jugador insiste en que Lo Celso no está presionando para salir, aunque reconoce que las aspiraciones deportivas y la oportunidad de dar un salto en su carrera podrían pesar si llega una propuesta atractiva. La dirección deportiva bética, por su parte, no descarta ningún escenario en un verano que puede ser clave para el futuro del proyecto.

El Betis no cuelga el cartel de intransferible y mira a Europa

El Real Betis mantiene su hoja de ruta: potenciar el equipo para asaltar definitivamente los puestos de Champions League y pelear por títulos. La marcha de Lo Celso, si se produce, supondría un reto importante para Pellegrini, que confía en el argentino como pieza diferencial para la próxima temporada. En el Benito Villamarín nadie es intransferible, pero el club solo aceptará la venta si se cumplen sus exigencias económicas y deportivas.

En la planta noble del club la consigna es clara: no debilitar el plantel salvo que la operación suponga una clara ventaja financiera y deportiva. La continuidad del técnico chileno y la ambición de un proyecto que quiere dar un salto definitivo en Europa hacen que cualquier decisión sobre Lo Celso se tome con cautela y pensando siempre en el beneficio global del equipo.