Xavi García Pimienta vol un ex del Villarreal per al Sevilla

El Sevilla FC continua en plena remodelació de la seva plantilla per poder fer un pas endavant en aquest segon tram de temporada. LaLiga apressa i l'equip necessita reforços per cobrir algunes posicions clau, especialment en atac. Per això, les mirades apunten a un futbolista que va militar diverses temporades a l'Estadi de la Ceràmica i que actualment no troba el seu lloc a la Serie A. El portal Fichajes.net així ho assegura.

Es tracta de Samu Chukwueze, extrem nigerià de 25 anys que va fitxar per l'AC Milan al juliol de 2023 a canvi de 25 milions d'euros. Al Villarreal va disputar 207 partits, anotant 37 gols i repartint 31 assistències al llarg d'unes sis temporades. Ara, a Itàlia, el seu protagonisme s'ha vist reduït i tan sols ha disputat 1.053 minuts entre la Serie A (18 partits), la Copa Itàlia (1 aparició) i la Champions League (4 enfrontaments).

El futbolista, famós per la seva potència i velocitat, ha vist com les seves oportunitats d'assentar-se en l'onze rossonero s'evaporaven. L'arribada de diversos reforços ofensius a l'AC Milan, sumada a l'alta competència en l'atac, ha motivat que el club valori una cessió en aquest mercat d'hivern perquè recuperi la seva millor versió. El seu valor de mercat actual ronda els 18 milions d'euros segons informes especialitzats, encara que el seu pic va arribar als 30 milions el 2019, durant la seva etapa al Submarí Groc.

El recanvi de Suso

El tècnic Xavi García Pimienta considera que aquest jugador encaixaria a la perfecció en la seva idea de joc al Sevilla. Busquen un extrem desequilibrant, amb desbordament i capacitat per generar perill per banda, un perfil que perdrien en cas de concretar-se la possible sortida de Suso al València. A hores d'ara, les negociacions perquè el futbolista andalús rescindeixi el seu contracte amb els hispans semblen avançades, motiu pel qual la directiva desitja cobrir el flanc dret amb algú de garanties.

La trajectòria de Chukwueze, que va arribar al Villarreal procedent de la Diamond Academy de Nigèria el 2017, ha estat marcada per un creixement constant. Va passar pel filial, on va costar uns 500.000 euros, i va fer el salt al primer equip groc el 2018. En el seu millor moment, es va convertir en un referent per a l'afició, precisament pel seu desvergonyiment i la seva aportació golejadora en moments clau de la temporada.

Ara, a l'AC Milan, no ha gaudit de la continuïtat esperada i això ha despertat l'interès de diversos clubs que confien a rellançar la seva carrera. El Sevilla, necessitat d'alternatives ofensives, valora molt seriosament la possibilitat d'aconseguir el nigerià en qualitat de cedit, ja que el seu contracte amb els rossoneri finalitza el 2028 i no sembla viable un traspàs definitiu a hores d'ara. Així i tot, el temps corre en contra, perquè el mercat d'hivern és a punt d'arribar al seu final.