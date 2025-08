Albert Blaya analitza el Barça - Seoul FC i destapa alguna cosa sobre un jugador: 'És a...'

L'amistós entre el FC Barcelona i el Seoul FC no només va deixar un resultat aclaparador, sinó que va servir per aclarir incògnites sobre l'estat de forma de diversos jugadors. Un dels noms propis de la segona meitat va ser el de Gavi, l'actuació del qual ha cridat l'atenció tant d'aficionats com d'experts. Entre ells, Albert Blaya Sensat, que ha resumit el moment de l'andalús amb una frase que circula entre el barcelonisme: “Gavi és boníssim i està en una línia ascendent des del seu retorn”.

Golat i lideratge: la millor versió de Gavi, en només 33 minuts

Entrant a la segona meitat, Gavi va demostrar a Seül per què continua sent una peça tan especial a la plantilla. Només va necessitar mitja hora sobre la gespa per deixar una de les accions més brillants de l'amistós. El sisè gol del Barça va portar la seva signatura després d'una jugada individual de gran nivell. Primer, va saber girar-se amb classe a la frontal de l'àrea, deslliurant-se del seu marcador. Després, va encarar el porter rival, una mica escorat, i va definir amb un xut ras que, tot i que el porter la va tocar, va acabar a la xarxa.

Va ser un gol que va consolidar l'exhibició ofensiva de l'equip (el marcador final va ser 3-7) i que va celebrar amb Hansi Flick tot just ser substituït, deixant el seu lloc a Guille Fernández. Blaya ho va resumir perfectament: “Quin jugador” La sensació general és que, tot i no tenir encara un lloc garantit a l'onze, Gavi està decidit a no deixar de competir per minuts.

Un lloc en joc: la competència pel centre del camp

L'escenari actual al FC Barcelona exigeix màxima competència per a tots els jugadors. Amb Frenkie de Jong i Pedri assentats al doble pivot, i l'arribada l'any passat de Dani Olmo per ocupar la mitjapunta, Gavi parteix com un dels grans noms del planter, però sense assegurar-se la titularitat. El fet que en el primer amistós fos titular i avui entrés després del descans reflecteix l'estratègia de Flick per mesurar estats de forma i solucions tàctiques.

Tot i això, el creixement de Gavi des que va tornar de la seva lesió és inqüestionable. Ha lluït el braçalet de capità durant la segona part i ha transmès caràcter de líder, aportant empenta, qualitat i un ritme de joc que encén l'afició. La seva actitud i el seu gol han tornat a encendre el debat sobre si mereix un lloc fix a l'equip titular.

Un missatge per a Flick: Gavi no es rendeix i vol el seu lloc

El mateix Blaya, amb milers d'interaccions al seu missatge, ha posat veu al sentiment de bona part del barcelonisme: Gavi va a més i és dels futbolistes més en forma del vestidor. El seu rol, tot i que encara no estigui definit com a titular, resulta imprescindible en partits que s'enganxen i per imprimir caràcter a la medul·lar.

La competència serà ferotge i la temporada llarga, però actuacions com la d'avui a Seül deixen clar que Gavi ha tornat per ser rellevant en el nou projecte. Flick ho sap i l'afició també: el jove migcampista està en un moment ascendent i disposat a demostrar-ho cada vegada que salti al camp.

L'amistós davant el Seoul FC reforça la candidatura de Gavi i afegeix encara més valor a una plantilla que aspira a recuperar el tron tant a la Lliga Espanyola com a Europa.