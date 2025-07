Albert Blaya analiza el Barça - Seoul FC y destapa algo sobre un jugador: 'Está en...'

El amistoso entre el FC Barcelona y el Seoul FC no solo dejó un resultado arrollador, sino que sirvió para despejar incógnitas sobre el estado de forma de varios jugadores. Uno de los nombres propios de la segunda mitad fue el de Gavi, cuya actuación ha llamado la atención tanto de aficionados como de expertos. Entre ellos, Albert Blaya Sensat, quien ha resumido el momento del andaluz con una frase que está circulando entre el barcelonismo: “Gavi es buenísimo y está en una línea ascendente desde su retorno”.

Golazo y liderazgo: la mejor versión de Gavi, en solo 33 minutos

Entrando en la segunda mitad, Gavi demostró en Seúl por qué sigue siendo una pieza tan especial en la plantilla. Apenas necesitó media hora sobre el césped para dejar una de las acciones más brillantes del amistoso. El sexto gol del Barça llevó su firma tras una jugada individual de gran nivel. Primero, supo girarse con clase en la frontal del área, zafándose de su marcador. Después, encaró al portero rival, algo escorado, y definió con un disparo raso que, aunque tocó el meta, terminó en la red.

Fue un gol que consolidó la exhibición ofensiva del equipo (el marcador final fue 3-7) y que celebró con Hansi Flick nada más ser sustituido, dejando su sitio a Guille Fernández. Blaya lo resumió perfectamente: “Qué jugador”. La sensación general es que, pese a no tener aún un puesto garantizado en el once, Gavi está decidido a no dejar de competir por minutos.

| FCB

Un puesto en juego: la competencia por el centro del campo

El escenario actual en el FC Barcelona exige máxima competencia para todos los jugadores. Con Frenkie de Jong y Pedri asentados en el doble pivote, y la llegada el año pasado de Dani Olmo para ocupar la mediapunta, Gavi parte como uno de los grandes nombres del plantel, pero sin asegurarse la titularidad. El hecho de que en el primer amistoso fuera titular y hoy entrara tras el descanso refleja la estrategia de Flick para medir estados de forma y soluciones tácticas.

Pese a ello, el crecimiento de Gavi desde que regresó de su lesión es incuestionable. Ha lucido el brazalete de capitán durante la segunda parte y ha transmitido carácter de líder, aportando garra, calidad y un ritmo de juego que enciende a la afición. Su actitud y su gol han vuelto a encender el debate sobre si merece un hueco fijo en el equipo titular.

Un mensaje para Flick: Gavi no se rinde y quiere su sitio

El propio Blaya, con miles de interacciones en su mensaje, ha puesto voz al sentimiento de buena parte del barcelonismo: Gavi va a más y es de los futbolistas más en forma del vestuario. Su rol, aunque no esté definido aún como titular, resulta imprescindible en partidos que se atascan y para imprimir carácter en la medular.

La competencia será feroz y la temporada larga, pero actuaciones como la de hoy en Seúl dejan claro que Gavi ha vuelto para ser relevante en el nuevo proyecto. Flick lo sabe y la afición también: el joven centrocampista está en un momento ascendente y dispuesto a demostrarlo cada vez que salte al campo.

El amistoso ante el Seoul FC refuerza la candidatura de Gavi y añade aún más valor a una plantilla que aspira a recuperar el trono tanto en la Liga Española como en Europa.