Alan Pace confirma el regreso de una joven perla al Espanyol

El Espanyol sigue agitando el mercado en busca de los últimos refuerzos para apuntalar una plantilla que necesita dar un salto de calidad. Tras el glorioso triunfo frente al Atlético, la dirección deportiva no se ha relajado y mantiene su hoja de ruta clara: al menos tres incorporaciones antes del cierre. La prioridad es un mediocentro, pero el club también busca sumar un extremo que pueda marcar diferencias.

El nombre de Luca Koleosho ha vuelto con fuerza a la agenda blanquiazul. Según The Daily Telegraph, Burnley y Espanyol negociaban una cesión que permitiría al joven atacante regresar a la que fue su casa durante tres años. Finalmente, hace unos minutos se ha confirmado.

La operación resulta factible gracias a la conexión entre ambas entidades, ya que Burnley y Espanyol forman parte del mismo grupo empresarial, Velocity Sports Limited, liderado por Alan Pace.

El hecho de compartir estructura facilita la negociación. Aunque ambos clubes funcionan con independencia en lo deportivo, la relación accionarial podría allanar el camino para un préstamo beneficioso para todas las partes.

| Movistar Plus+

Un canterano con pasado blanquiazul

Koleosho conoce perfectamente el ecosistema del Espanyol. Llegó procedente del Reus en 2020 y se formó en la Dani Jarque, donde dejó una huella destacada por su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Incluso llegó a debutar con el primer equipo antes de su marcha a Inglaterra en 2023.

El Burnley lo firmó por tres millones de euros aprovechando que no renovó contrato con los blanquiazules. El Espanyol prefirió ingresar esa cantidad antes que perderlo gratis un año después. Dos temporadas más tarde, el joven extremo de 20 años podría volver a enfundarse la camiseta perica en calidad de cedido.

Las cifras de su etapa en Inglaterra

En la Premier League, Koleosho ha tenido minutos intermitentes, sin llegar a consolidarse como titular indiscutible. Su velocidad y desborde se han mantenido como principales virtudes, pero la irregularidad y la fuerte competencia interna limitaron su impacto. Aun así, su experiencia en Inglaterra le ha permitido crecer físicamente y adaptarse a un ritmo de juego más exigente.

El Espanyol ve en su regreso una oportunidad de mercado. Sería un refuerzo inmediato para un equipo que busca recuperar la categoría de forma sólida y con ambición.

El técnico ya había adelantado en rueda de prensa que esperaba al menos tres fichajes. La llegada de Koleosho cubriría una de las necesidades más evidentes: un extremo capaz de generar ventajas en el tramo final de los partidos. Con solo 20 años, el jugador encaja además en la idea de rejuvenecer la plantilla con talento de futuro.

El regreso de Koleosho es algo más que un refuerzo, pues también cuenta con factores emocionales.