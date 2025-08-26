Fin al culebrón de la portería del Levante: Cerrado el fichaje de un ex del Arsenal

La dirección deportiva del Levante llevaba semanas trabajando en una posición que siempre genera debate y presión adicional: la portería. Tras la salida de Andrés Fernández, el club buscaba un perfil con jerarquía, experiencia internacional y capacidad para transmitir seguridad a una defensa todavía en adaptación a la Primera División. El elegido ha sido un viejo conocido de LaLiga y un guardameta con recorrido por algunas de las ligas más exigentes del continente.

El fichaje de Mathew Ryan responde a una necesidad evidente en el equipo de Julián Calero. Con dos derrotas en las primeras jornadas de LaLiga, la urgencia por reforzar la última línea se volvió prioritaria. Mathew Ryan llega con la carta de libertad tras finalizar contrato con el RC Lens, donde jugó la pasada temporada, y firma por una campaña más otra opcional. Su incorporación no solo cubre una vacante, sino que también aporta veteranía y liderazgo en un vestuario que debe consolidarse en la máxima categoría.

El recorrido internacional de un guardameta con bagaje en grandes ligas

A sus 33 años, Mathew Ryan acumula una trayectoria extensa que lo convierte en uno de los porteros más reconocidos de Oceanía. Ha defendido la camiseta de clubes como Brighton, Arsenal, Valencia, Real Sociedad, Brujas, Genk, AZ Alkmaar, Copenhague o Central Coast Mariners. En la Premier League vivió su etapa más duradera, con más de 120 partidos disputados, destacando especialmente en el Brighton, donde se ganó el reconocimiento por su regularidad. También sabe lo que es competir en la Europa League y Champions League, torneos donde dejó buenas actuaciones defendiendo la portería de diferentes equipos europeos.

Experiencia en LaLiga y un regreso con sabor especial a València

El australiano no aterriza en terreno desconocido. Entre 2015 y 2017 defendió la camiseta del Valencia CF, donde alternó titularidades y suplencias en un periodo de transición para el club. Más tarde, en 2022, jugó en la Real Sociedad, participando tanto en LaLiga como en la Europa League. Ese bagaje convierte su regreso en una apuesta de bajo riesgo para el Levante UD, que confía en un portero que ya conoce la exigencia del fútbol español.

Capitán de Australia y referencia en la selección oceánica

Además de su carrera en clubes, Mathew Ryan es capitán indiscutible de la selección australiana, con la que ha disputado varios Mundiales y Copas de Asia (96 partidos). Su papel en los Socceroos ha sido clave en los últimos éxitos internacionales, aportando liderazgo y solidez en momentos de máxima presión. Este rol de referente también será importante en el vestuario granota, que necesita figuras capaces de sostener la moral levantinista en una temporada que se presenta realmente dura.

La llegada de Ryan supone la contratación de un portero con reflejos, buena colocación y notable capacidad de comunicación con la defensa. En la Premier se destacó por su regularidad, mientras que en competiciones europeas demostró experiencia frente a delanteros de primer nivel. Para el Levante, que ha sufrido en las dos primeras jornadas, contar con un arquero de estas características puede marcar la diferencia en su objetivo de la permanencia.

El próximo encuentro ante el Elche será el primer examen de un Levante que todavía busca sus primeros puntos en la temporada. Con Ryan bajo palos, el club espera cerrar un capítulo de incertidumbre y ganar la seguridad necesaria para asentarse en Primera. La afición, consciente de la relevancia de esta posición, espera que el australiano se convierta en un pilar fundamental en este nuevo proyecto granota.