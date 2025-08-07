Agirrezabala gana la partida a Dimitrievski en los despachos: 3 equipos se aprovechan

Este verano, el Valencia CF ha dado un golpe de timón en la portería que ya está marcando la pretemporada. El club, obligado a reinventarse tras la salida de Mamardashvili, apostó fuerte por Julen Agirrezabala, pero la llegada del portero vasco no ha sido una operación más. La negociación con el Athletic Club, que incluyó detalles muy poco habituales, ha condicionado el futuro inmediato de otro de los protagonistas del verano: Stole Dimitrievski.

Según Levante EMV el acuerdo entre el Valencia y el Athletic para la cesión de Agirrezabala hay una condición esencial: si el portero no disputa un número mínimo de partidos, hay penalización económica y la opción de compra puede romperse. Esta cláusula blinda al joven meta vasco como titular, relegando a Dimitrievski, una vez más, al banquillo. En un club donde cada euro cuenta y con la dirección deportiva obsesionada por no gastar de más, las matemáticas mandan. Con todo, el técnico valenciano no tendrá dudas: Agirrezabala será el número uno bajo palos.

Esta decisión tiene una víctima directa. Dimitrievski, que llegó el verano pasado con la promesa de ser titular, sabe que la nueva temporada le deja sin opciones reales de titularidad. Y, a sus 31 años, no está dispuesto a repetir el rol de suplente, sobre todo después de una campaña en la que apenas jugó nueve partidos.

El malestar de Dimitrievski y su inevitable salida del Valencia: 3 equipos atentos a su fichaje

El portero macedonio no esconde su decepción. La promesa inicial de ser el relevo de Mamardashvili se ha desvanecido por completo. Dimitrievski considera que, tras más de 130 partidos en Primera y una carrera de garantías bajo palos, merece algo más que ser la eterna segunda opción. Su rendimiento cuando jugó fue correcto, pero la confianza del cuerpo técnico nunca llegó a consolidarse, especialmente tras la salida de Rubén Baraja y la llegada de Corberán.

Ante este escenario, su salida parece cuestión de días. Celta, Elche y Levante ya han sido contactados, según Solofichajes, y se postulan como destinos probables. Todos ellos buscan un portero con experiencia, liderazgo y seguridad en la portería, tres cualidades que Dimitrievski sigue mostrando cada vez que tiene oportunidad. Su valor de mercado, en torno a los 2,5 millones, y su situación contractual (libre en 2026) facilitan la operación para cualquier club interesado.

El caso Dimitrievski es solo el último capítulo de un verano frenético en Mestalla. El club ha visto marchar a varias piezas importantes, y la reestructuración del vestuario parece no tener fin. La cesión de Agirrezabala y la inminente salida de André Almeida son solo la punta del iceberg de un proyecto en continua transformación.

Para la portería, la apuesta está clara: el futuro pasa por Agirrezabala y por una estabilidad contractual que permita pensar a largo plazo. La dirección deportiva ha optado por asegurarse minutos para su meta titular, aunque ello implique sacrificar la continuidad de un portero de nivel como Dimitrievski. La cláusula de penalización marca el ritmo, y el club prefiere evitar riesgos económicos innecesarios.