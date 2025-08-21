Pren força el pla B de Pellegrini per al Betis si falla el retorn d’Antony

Al Real Betis fa setmanes que somien amb un retorn que tornaria la il·lusió a Heliòpolis. La tornada d'Antony, cedit el curs passat pel Manchester United, s'ha convertit en el gran objectiu de Manuel Pellegrini i la direcció esportiva. El brasiler va encaixar de seguida al Benito Villamarín, deixant sis mesos de compromís, qualitat i un vincle especial amb la graderia.
El problema del seu retorn són les xifres. El United demana un traspàs elevat i diversos clubs europeus han mostrat interès, complicant l'operació. Tot i això, el Real Betis mai no ha descartat la possibilitat, alliberant una plaça extracomunitària i esperant fins a l'últim moment per arribar a un acord favorable. De fet, el dorsal '7' continua lliure.
L'alternativa que pren protagonisme al Villamarín
Mentre la negociació amb Antony continua bloquejada, el Betis ha començat a moure fitxa amb un pla alternatiu. El nom que guanya força és el de Samu Chukwueze, extrem nigerià actualment a l'AC Milan, segons El Nacional. El futbolista, de 25 anys, no ha aconseguit consolidar-se a San Siro i veuria amb bons ulls un retorn a LaLiga, on va brillar en la seva etapa al Villarreal.
Chukwueze agrada molt a la secretaria tècnica bètica per la seva velocitat, desequilibri i capacitat per desbordar als metres finals. A més, la seva condició de coneixedor de la lliga espanyola li permetria adaptar-se amb rapidesa als sistemes de Pellegrini.
Chukwueze, un perfil ja contrastat a LaLiga EA Sports
L'atacant africà va deixar grans actuacions al Villarreal, especialment en competicions europees, on va ser decisiu en nits d'alt nivell. Amb el conjunt groc va sumar 207 partits, 37 gols i 31 assistències abans de fer el salt a Itàlia. Tanmateix, al Milan no ha aconseguit mantenir la regularitat i el club llombard valora la seva sortida.
El Betis podria oferir-li un paper protagonista, cosa que el jugador considera clau per tornar a recuperar confiança. A més, l'oportunitat de disputar l'Europa League afegeix atractiu a una operació que podria revitalitzar la carrera del nigerià.
El factor econòmic, clau en la decisió final
Tot i que l'interès és ferm, l'operació no serà senzilla. L'AC Milan espera recuperar part de la inversió realitzada i no acceptarà una cessió sense condicions avantatjoses. El Betis, per la seva banda, no està disposat a fer una gran despesa, cosa que obligarà ambdues parts a trobar un punt intermedi.
L'estratègia és clara: si Antony no arriba des d'Old Trafford, el club verd-i-blanc no vol quedar-se sense un reforç de garanties per a la banda. Pellegrini ha demanat un futbolista capaç de marcar diferències i tant la directiva com el cos tècnic coincideixen que Chukwueze reuneix aquestes condicions.
Amb només dues setmanes per al tancament del mercat, la direcció esportiva del Betis treballa a contrarellotge. Antony continua sent el somni de l'afició, però el temps corre i les alternatives han d'estar preparades. Samu Chukwueze apareix com l'opció més realista en cas que el brasiler no torni.