Coge fuerza el plan B de Pellegrini para el Betis si falla el regreso de Antony

En el Real Betis llevan semanas soñando con un regreso que devolvería la ilusión a Heliópolis. La vuelta de Antony, cedido el pasado curso por el Manchester United, se convirtió en el gran objetivo de Manuel Pellegrini y la dirección deportiva. El brasileño encajó de inmediato en el Benito Villamarín, dejando seis meses de compromiso, calidad y un vínculo especial con la grada.

El problema de su retorno está en las cifras. El United pide un traspaso elevado y varios clubes europeos han mostrado interés, complicando la operación. A pesar de ello, el Real Betis nunca ha descartado la posibilidad, liberando una plaza extracomunitaria y esperando hasta el último momento para llegar a un acuerdo favorable. De hecho, el dorsal '7' sigue libre.

La alternativa que toma protagonismo en el Villamarín

Mientras la negociación con Antony sigue bloqueada, el Betis ha comenzado a mover ficha con un plan alternativo. El nombre que gana fuerza es el de Samu Chukwueze, extremo nigeriano actualmente en el AC Milan, según El Nacional. El futbolista, de 25 años, no ha logrado consolidarse en San Siro y vería con buenos ojos un regreso a LaLiga, donde brilló en su etapa en el Villarreal.

Chukwueze gusta mucho a la secretaría técnica bética por su velocidad, desborde y capacidad para desequilibrar en los metros finales. Además, su condición de conocedor de la liga española le permitiría adaptarse con rapidez a los sistemas de Pellegrini.

Chukwueze, un perfil ya contrastado en LaLiga EA Sports

El atacante africano dejó grandes actuaciones en el Villarreal, especialmente en competiciones europeas, donde fue decisivo en noches de alto nivel. Con el conjunto amarillo sumó 207 partidos, 37 goles y 31 asistencias antes de dar el salto a Italia. Sin embargo, en el Milan no ha conseguido mantener la regularidad y el club lombardo valora su salida.

El Betis podría ofrecerle un papel protagonista, algo que el jugador considera clave para volver a recuperar confianza. Además, la oportunidad de disputar la Europa League añade atractivo a una operación que podría revitalizar la carrera del nigeriano.

El factor económico, clave en la decisión final

Aunque el interés es firme, la operación no será sencilla. El AC Milan espera recuperar parte de la inversión realizada y no aceptará una cesión sin condiciones ventajosas. El Betis, por su parte, no está dispuesto a realizar un gran desembolso, lo que obligará a ambas partes a encontrar un punto intermedio.

La estrategia es clara: si Antony no llega desde Old Trafford, el club verdiblanco no quiere quedarse sin un refuerzo de garantías para la banda. Pellegrini ha pedido un futbolista capaz de marcar diferencias y tanto la directiva como el cuerpo técnico coinciden en que Chukwueze reúne esas condiciones.

Con apenas dos semanas para el cierre del mercado, la dirección deportiva del Betis trabaja a contrarreloj. Antony sigue siendo el sueño de la afición, pero el tiempo corre y las alternativas deben estar preparadas. Samu Chukwueze aparece como la opción más realista en caso de que el brasileño no regrese.