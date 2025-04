Els aficionats del Reial Madrid esclaten contra Ancelotti, li posen un malnom i és TT

A un dilluns negre a les Borses de tot el món li ha seguit un dimarts negre en l'entorn madridista. És evident que els nois de Carlo Ancelotti estan fent una temporada que està deixant molt a desitjar. Tanmateix, com sempre, hi havia moltes expectatives fixades en la Champions League.

De fet, malgrat tot, els merengues segueixen vius en les tres competicions i són un dels quatre equips europeus que aspiren encara al triplet. Dissabte van rebre un dur revés després de veure's superats pel València al Bernabéu. Després tot va quedar en un petit ensurt quan el Barça no va aprofitar l'oportunitat i amb prou feines va sumar un punt en el seu respectiu duel.

| Real Madrid

Però el d'ahir a la Champions sí que va ser difícil de pair. Un irregular Arsenal va atropellar sense pietat un Reial Madrid que anava totalment perdut pel terreny londinenc. Els de Mikel Arteta van endossar als d'Ancelotti un contundent 3-0 que deixa pràcticament sentenciat el conjunt de la Castellana.

Després a la tornada pot passar qualsevol cosa, ja coneixem la facilitat de gesta que irradia el Reial Madrid a la Champions League. Però la veritat és que a hores d'ara, es veu foscor a l'horitzó merengue. Aquestes dues derrotes consecutives no són més que l'evidència que alguna cosa no acaba de carburar bé.

I és que el Reial Madrid no juga bé. No fa mal. No mostra una idea clara de joc. De fet, es mostra totalment previsible. Ancelotti no encerta amb la tàctica. Ni amb els canvis. I això ha començat a provocar que alguns aficionats merengues hagin començat a cansar-se del tècnic italià. I les xarxes han esclatat.

Les crítiques a Carletto

D'entre totes les crítiques a Carlo Ancelotti ha destacat en especial una que s'ha popularitzat entre l'entorn madridista. I és que molts dels aficionats de l'entitat de la capital es refereixen al míster amb el sobrenom 'Abuelotti'. Alguns li critiquen, per exemple, que en els seus esquemes hi hagi jugadors inamovibles, com Vinicius o Rodrygo, que estan submergits en un estat de forma molt crític.

Molts altres sospiten que, per molts èxits que hagi aconseguit el bo de Carletto, el seu temps al Bernabéu ja s'ha acabat. I que hauria de marxar. Cert és que es fa poc probable que així passi a les altures de la temporada en què ens trobem. Tanmateix, no és gens desorbitat pensar que a l'estiu sí que pugui arribar el seu adeu definitiu.

Sigui com sigui, l'entrenador transalpí té per davant un mes transcendental. Depèn de com li vagin les coses al Madrid a l'abril, Carlo Ancelotti serà recordat com una autèntica llegenda o com 'Abuelotti'. Té tres partits de LaLiga que haurà de guanyar per mantenir-se viu en la batalla, la tornada de l'eliminatòria davant l'Arsenal el pròxim dimecres i la final de la Copa del dia 26.