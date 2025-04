El pronòstic de Ronaldinho amb Lamine Yamal

A Barcelona saben molt bé què significa la paraula "màgia" quan es parla de futbol. I si hi ha un nom que la va encarnar amb un somriure perpetu, una elasticitat impossible i una visió privilegiada, aquest va ser Ronaldinho. Anys després d'haver penjat les botes, l'astre brasiler continua sent un referent per a qualsevol jugador que vulgui deixar empremta al Camp Nou. Per això, quan parla, el món del futbol escolta.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

I en aquesta ocasió, l'ex del Barça no ha parlat de passat, sinó de futur. Perquè, encara que ara la seva vida transcorre lluny del focus mediàtic, el brasiler no ha perdut el pols de la pilota. De fet, ha concedit una entrevista al mitjà francès L'Équipe, on ha repassat l'actualitat de l'esport rei i ha deixat algunes frases que ja estan donant la volta al món.

Una figura llegendària que reconeix el talent precoç

Ronaldinho sap molt bé què significa brillar des de jove. El seu talent el va catapultar aviat a l'elit del futbol mundial, i per això no li tremola la veu a l'hora de parlar de Lamine Yamal, el jove jugador del Barça que està revolucionant LaLiga amb tan sols 17 anys.

Mentre molts veuen en Lamine una promesa, Ronaldinho el veu amb una perspectiva diferent: la d'algú que ja ha assolit un nivell altíssim, però que a més té una projecció sense sostre. La seva maduresa al camp, el seu lideratge silenciós i la seva capacitat per decidir partits són només algunes de les qualitats que l'han convertit en una peça clau en el conjunt blaugrana, fins i tot sent encara menor d'edat.

| XCatalunya, Canva

Comparacions, elogis i herències

Durant l'entrevista, el brasiler també ha tingut paraules d'afecte per a altres grans figures que han passat pel PSG i el Barça, com Neymar, Messi, Dembélé o Mbappé. En tots els casos ha destacat el talent i l'empremta que van deixar —o continuen deixant— en els equips pels quals ell també va passar.

Sobre Neymar ha dit que va tenir "una bella història amb grans partits, encara que sense sort amb les lesions". De Messi, que "va guanyar allà la Pilota d'Or". I sobre Dembélé, que "té una mica d'estil brasiler, és il·legible i provocador". Fins i tot ha comparat Mbappé amb la seva pròpia trajectòria, destacant que "també està en un club històric per guanyar el que li falta".

El missatge més contundent, al final

Però ha estat en parlar del jove Yamal quan Ronaldinho ha estat més taxatiu, més clar, més convençut. Després d'alabar la seva capacitat per inventar jugades, la seva gosadia precoç i el seu impacte al Barça, ha sentenciat amb una afirmació que ha deixat a tothom sense paraules:

"Serà una gran estrella. La pròxima Pilota d'Or, segur."

I venint de Ronaldinho, això ja no és una predicció... És una profecia.