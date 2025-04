Los aficionados del Real Madrid estallan contra Ancelotti, le sacan un mote y es TT

A un lunes negro en las Bolsas de todo el mundo le ha sucedido un martes negro en el entorno madridista. Es evidente que los chicos de Carlo Ancelotti están haciendo una temporada que está dejando mucho que desear. Sin embargo, como siempre, había muchas expectativas fijadas en la Champions League.

De hecho, pese a todo, los merengues siguen vivos en las tres competiciones y son uno de los cuatro equipos europeos que aspiran todavía al triplete. El sábado recibieron un duro varapalo tras verse superados por el Valencia en el Bernabéu. Luego todo quedó en un pequeño susto cuando el Barça no aprovechó la oportunidad y apenas sumó un punto en su respectivo duelo.

Pero lo de ayer en la Champions sí que fue difícil de digerir. Un irregular Arsenal arrolló sin piedad a un Real Madrid que andaba totalmente perdido por el terreno londinense. Los de Mikel Arteta endosaron a los de Ancelotti un contundente 3-0 que deja prácticamente sentenciado al conjunto de la Castellana.

Luego en la vuelta puede pasar cualquier cosa, ya conocemos la facilidad de gesta que irradia el Real Madrid en la Champions League. Pero lo cierto es que a día de hoy, se vislumbra oscuridad en el horizonte merengue. Estas dos derrotas consecutivas no son más que la evidencia de que algo no termina de carburar bien.

Y es que el Real Madrid no juega bien. No hace daño. No muestra una idea clara de juego. De hecho, se muestra totalmente previsible. Ancelotti no acierta con la táctica. Ni con los cambios. Y eso ha empezado a provocar que algunos aficionados merengues hayan empezado a hartarse del técnico italiano. Y las redes han estallado.

Las críticas a Carletto

De entre todas las críticas a Carlo Ancelotti ha destacado en especial una que se ha popularizado entre el entorno madridista. Y es que muchos de los aficionados de la entidad de la capital se refieren al míster con el apodo 'Abuelotti'. Algunos le critican, por ejemplo, que en sus esquemas haya jugadores inamovibles, como Vinicius o Rodrygo, que están sumergidos en un estado de forma muy crítico.

Muchos otros sospechan que, por muchos éxitos que haya logrado el bueno de Carletto, su tiempo en el Bernabéu ya se ha acabado. Y que debería marcharse. Cierto es que se antoja poco probable que así ocurra a las alturas de la temporada en la que nos encontramos. Sin embargo, no es nada desorbitado pensar que en verano sí pueda llegar su adiós definitivo.

Sea como sea, el entrenador transalpino tiene por delante un mes trascendental. Depende de cómo le vayan las cosas al Madrid en abril, Carlo Ancelotti será recordado como una auténtica leyenda o como 'Abuelotti'. Tiene tres partidos de LaLiga que deberá ganar para mantenerse vivo en la batalla, la vuelta de la eliminatoria frente al Arsenal el próximo miércoles y la final de la Copa del día 26.