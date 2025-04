Arriben dues elevades ofertes per Johnny Cardoso: Pellegrini i el Betis el poden perdre

Johnny Cardoso va arribar al Real Betis al gener de 2024 provinent de l'Internacional de Brasil per un import de 6 milions d'euros. Des de llavors, s'ha consolidat com una figura imprescindible en l'esquema tàctic del tècnic xilè. El seu rendiment durant aquesta temporada ha generat elogis i també ha posat el jugador en el radar d'importants equips europeus.

Cardoso ha destacat especialment a LaLiga, competició en la qual ja suma 23 aparicions, registrant 2 gols i 1 assistència. A Europa també ha tingut un paper important amb 9 partits jugats a la UEFA Conference League i altres 3 a la Copa del Rei, acumulant més de 2700 minuts en totes les competicions. Aquests números reflecteixen clarament la seva rellevància al camp.

| Real Betis

Jugador clau

L'influència de Johnny Cardoso en el mig del camp verd-i-blanc és indubtable. Ha participat activament en la recuperació de la pilota i en la distribució del joc, aportant equilibri defensiu i sortida neta des del darrere. La seva presència ha estat determinant en diversos partits clau, sent un jugador fonamental en els moments més delicats per a l'equip de Pellegrini.

Les estadístiques parlen clar: quan Johnny no ha pogut jugar, el Betis ha mostrat serioses dificultats per controlar el ritme del partit i mantenir la solidesa defensiva. Aquesta dependència del migcampista estatunidenc-brasiler podria complicar significativament els plans futurs de l'equip si finalment abandona l'entitat verd-i-blanca.

Dos potents clubs anglesos pugen fort

Chelsea i AFC Bournemouth són els dos clubs de la Premier League que ja han posat sobre la taula ofertes temptadores per endur-se el jugador en el pròxim mercat de fitxatges, segons informen des de Fichajes.net. Ambdues propostes ronden els 35 milions d'euros, desglossats en 30 milions fixos més altres 5 en variables. Aquestes xifres representen un increment significatiu respecte a la inversió inicial que va realitzar el Betis fa pocs mesos.

L'interès del Chelsea no és nou. Ja va intentar el seu fitxatge al gener, però les negociacions no van fructificar. Ara, amb un projecte esportiu renovat i necessitat de jugadors joves i dinàmics al centre del camp, el conjunt londinenc torna a la càrrega amb més força. Per la seva banda, el Bournemouth, dirigit pel tècnic basc Andoni Iraola, veu en Cardoso la peça perfecta per enfortir el seu mig del camp i competir amb garanties a l'exigent Premier League.

La situació no és fàcil per als verd-i-blancs. El club entén que Johnny Cardoso, de tan sols 23 anys, és fonamental per al present i futur esportiu de l'equip, especialment sota el comandament de Pellegrini, qui valora enormement el seu aportament tàctic. No obstant això, una oferta econòmica tan elevada podria resultar molt temptadora, especialment considerant la rendibilitat immediata que suposaria després d'una inversió inicial considerablement menor.

La decisió final recaurà en la directiva del Betis, que haurà d'avaluar detingudament els pros i contres de desprendre's del jugador. Mentrestant, els aficionats verd-i-blancs esperen amb inquietud la resolució d'aquesta història, conscients del cop que suposaria perdre un dels seus millors futbolistes. A l'horitzó queda clar que mantenir Johnny Cardoso podria ser determinant per mantenir l'estabilitat i seguir aspirant a grans objectius en la pròxima temporada.