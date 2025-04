Adrià Sánchez parla clar sobre Munuera: 'No vol...'

per Iker Silvosa

El partit de tornada de semifinals de la Copa del Rei entre Barça i Atlètic de Madrid ha deixat una estela de polèmica que continua sent motiu de debat entre aficionats i analistes esportius. Amb l'eliminatòria molt oberta després d'un apassionant empat a quatre gols en el partit d'anada, la tensió al Metropolitano estava assegurada. Finalment, el FC Barcelona va aconseguir imposar-se per la mínima gràcies a un gol solitari de Ferran Torres, però la conversa no se centra només en el resultat.

Entrada polèmica als sis minuts

Només transcorreguts sis minuts del duel, es va produir una acció que ha aixecat polseguera. El defensor de l'Atlètic de Madrid, Cèsar Azpilicueta, va realitzar una entrada forta sobre Raphinha, jugador del FC Barcelona, impactant amb la seva planxa directament a la zona del bessó. De seguida, les protestes es van fer sentir al terreny de joc, amb els jugadors culers reclamant a l'àrbitre Munuera Montero una decisió més dura.

| Movistar Plus+

Després de la revisió al VAR, Munuera va decidir que l'acció mereixia només una targeta groga, cosa que no va convèncer gens els seguidors blaugranes. La jugada va generar un fort debat a les xarxes socials, i especialment entre els periodistes esportius.

Adrián Sánchez, clar i contundent

Entre les veus crítiques amb la decisió de Munuera va destacar especialment la del periodista esportiu Adrián Sánchez, qui va utilitzar el seu compte oficial a Twitter per manifestar el seu desacord. "Vermella claríssima. Munuera no vol condicionar el partit, però la vermella és CLARÍSSIMA", va afirmar Sánchez en un missatge que ràpidament es va viralitzar.

En el mateix tuit, Sánchez va aprofundir la seva anàlisi tècnica de l'acció: "Azpilicueta passa de tot i la planxa és brutal. Si Raphinha té el peu recolzat, se'l carrega". Aquesta opinió va ser compartida per nombrosos aficionats blaugranes, que van considerar que la decisió arbitral va condicionar el desenvolupament posterior de l'encontre.

La polèmica es va estendre ràpidament més enllà del tuit d'Adrián Sánchez, generant opinions dividides. Alguns seguidors de l'Atlètic van defensar la decisió arbitral argumentant que, tot i que l'entrada va ser forta, no tenia intenció de fer mal. D'altra banda, els seguidors del Barça es van mostrar indignats, recordant accions similars que van acabar amb expulsió directa en altres ocasions.

Aquesta acció puntual va posar sobre la taula novament el debat sobre el criteri arbitral en jugades perilloses i la influència que aquest tipus de decisions poden tenir en partits de gran transcendència. En l'altra semifinal, de fet, la disputada el dia anterior entre Real Madrid i Real Societat, ambdós clubs van acabar també molestos amb algunes interpretacions del col·legiat.