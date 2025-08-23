El València continua buscant davanter: Ja hi ha un pla B per si falla Umar Sadiq

El projecte arrenca amb bones sensacions competitives, tot i que la pegada continua condicionant el sostre immediat de l'equip. El club treballa des de fa setmanes en un ‘9’ que alleugereixi la dependència ofensiva del sistema. Umar Sadiq va rendir a un bon nivell la temporada passada, però el seu futur no està tancat i el València explora altres opcions.
Un inici que subratlla la necessitat de pólvora i jerarquia a l'àrea
El debut a la lliga va deixar un empat treballat davant un rival directes i diversos senyals positius de bloc. L'equip va competir amb ordre, però li va tornar a faltar claredat als metres finals per tancar el partit. Aquest 1-1 contra la Real va reforçar una conclusió evident dins del vestidor i a la llotja. Hi ha base tàctica, però falta un davanter que converteixi ocasions en punts immediats.
Operació amb la Real: voluntat del jugador i negociació massa lenta
L'objectiu prioritari fa dies que és expressat i compta amb la ferma voluntat del davanter de vestir de blanc i negre. El futbolista ha traslladat novament el seu desig i ha demanat al seu club obrir de debò la porta de sortida immediata. La fórmula preferida a Mestalla passa per una cessió que encaixi en els marges pressupostaris actuals. Les converses avancen sense trencar-se, tot i que el temps corre i el tancament de mercat estreny molt.
Mentrestant, apareixen tercers interessats que tensionen els terminis i poden encarir l'operació. Des de Catalunya també s'ha explorat la via d'un traspàs que alliberaria moviments a Donostia. Tot i aquest escenari, al voltant del jugador es manté la preferència per Mestalla com a destí. El València, a més, hauria assolit un principi d'acord pendent del vistiplau definitiu del club basc.
El pla B que guanya força si cau la via principal
Si l'acord amb la Real s'enquista irremeiablement, la direcció esportiva ja té una alternativa contrastada. Fonts del mercat situen un davanter neerlandès de vint-i-quatre anys com a opció activa i assumible. Es tracta de Myron Boadu, futbolista del Mònaco, obert a sortir i amb interès també des d'Itàlia. La informació va ser avançada pel periodista Ben Jacobs, que apunta a converses en fase inicial.
Perfil i xifres recents de l'atacant neerlandès que encaixa a Mestalla
Boadu ve de rellançar la seva carrera amb el Bochum, signant 9 gols en 19 partits de Bundesliga. La seva punta de velocitat, desmarcada agressiva i definició a un toc encaixen amb el que demana el cos tècnic. A la fitxa del jugador hi apareix contracte fins al 2026 i una valoració propera als set milions d'euros. Al club del Principat ja han deixat caure que estudiaran sortides després del seu préstec a la lliga alemanya.
La seva lectura de centres atacant primer pal complementa Hugo Duro, més útil com a fixador i rematador. Amb aquesta dupla, l'equip guanyaria variants per activar Raba, Diego López i el lateral que arribi. El resultat seria un bloc més profund, agressiu i menys previsible en camp contrari.
Cost probable i fórmula d'arribada dins del ‘fair play’ financer
L'alternativa neerlandesa permetria una cessió amb opció que no comprometi el marge salarial del club. La situació contractual i la postura del Mònaco faciliten una negociació amb finestres raonables per a Mestalla. L'operació encaixa amb el pla de minimitzar risc esportiu i financer en un mercat complicat.
En paral·lel, el València manté oberta la via principal, que exigeix un equilibri fi entre preu i terminis. L'estratègia implica decidir de pressa sense perdre capacitat de maniobra a les últimes hores de mercat.
El que ve: El Sadar com a examen i el compte enrere del mercat
El segon partit servirà per mesurar respostes amb pilota i sense, especialment en centres laterals decisius. Corberán insisteix en intensitat sense pilota i transicions ràpides per blindar el resultat fora de casa. Amb el mercat tancant l'1 de setembre, la davantera acapara prioritats a l'agenda del club. Si cau l'opció principal, el pla B ja està llest per agafar el relleu sense demora.