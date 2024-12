Adéu a Jules Koundé al Barça si l'Arsenal arriba a la xifra que demana Joan Laporta

Malgrat el seu rendiment irregular aquesta temporada, Jules Koundé continua sent un dels jugadors més cotitzats del FC Barcelona. El seu prestigi, forjat a LaLiga i a la Champions League, ha mantingut equips de la Premier League atents a la seva situació. Un dels més interessats, segons El Nacional, és l'Arsenal, que busca reforços per a la seva defensa de cara al tram decisiu de la temporada.

Koundé és una peça clau en l'esquema de Hansi Flick, sent titular indiscutible en l'equip blaugrana. El francès és el tercer jugador amb més minuts aquesta campanya, només superat per Iñigo Martínez i Raphinha. Ha participat en 24 partits oficials, en els quals ha aportat 1 gol i 6 assistències. Tanmateix, les seves últimes actuacions han despertat crítiques a causa d'errors puntuals, com va passar a Balaídos davant el Celta. Les seves desconnexions defensives recorden al Koundé de fa uns anys, quan la seva fiabilitat era més discutida.

L'interès de l'Arsenal per Koundé respon a la seva necessitat urgent de reforçar el lateral dret, una posició on estan una mica limitats. Actualment, Jurriën Timber i Thomas Partey cobreixen aquesta posició, mentre que Tomiyasu continua recuperant-se d'una lesió. L'equip de Mikel Arteta veu en Koundé un jugador versàtil, capaç d'aportar tant com a central com al carril dret, i amb experiència per adaptar-se ràpidament a l'exigent Premier League.

| FCB

O pugen l'aposta o res

Les informacions recents apunten que l'Arsenal està disposat a posar sobre la taula 40 milions d'euros pel defensor francès. Tanmateix, des del Barça, Joan Laporta no acceptarà aquesta oferta. El club català considera que el valor de Koundé continua sent molt superior, especialment després d'haver pagat 50 milions al Sevilla pel seu fitxatge a l'estiu de 2022. Si l'Arsenal vol endur-se Koundé, haurà de superar aquesta quantitat i acostar-se a una xifra que satisfaci les expectatives de la directiva culé.

Per al Barça, desprendre's de Koundé al gener no seria una decisió fàcil. L'equip blaugrana està en plena lluita pels títols i, malgrat les crítiques, Koundé continua sent un jugador clau. La situació financera del club complica qualsevol moviment al mercat, per la qual cosa perdre un futbolista important podria suposar un cop significatiu. A més, trobar un substitut de garanties a l'hivern seria una tasca difícil a causa de l'escassetat de recursos econòmics.

Per la seva banda, Jules Koundé no ha mostrat públicament el seu desig d'abandonar el club. No obstant això, des de l'Arsenal confien a convèncer tant el Barça com el jugador amb un projecte esportiu atractiu i una oferta econòmica substancial. Els londinencs estan immersos en la lluita per la Premier League i la classificació a competicions europees, cosa que podria resultar seductora per a Koundé. Tanmateix, Joan Laporta i la directiva mantenen ferma la seva postura: no acceptaran menys del que s'ha invertit.