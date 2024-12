Adiós a Jules Koundé en el Barça si el Arsenal llega a la cifra que pide Joan Laporta

Pese a su irregular rendimiento esta temporada, Jules Koundé sigue siendo uno de los jugadores más cotizados del FC Barcelona. Su prestigio, forjado en LaLiga y en la Champions League, ha mantenido a equipos de la Premier League atentos a su situación. Uno de los más interesados, según El Nacional, es el Arsenal, que busca refuerzos para su defensa de cara al tramo decisivo de la temporada.

Koundé es una pieza clave en el esquema de Hansi Flick, siendo titular indiscutible en el equipo azulgrana. El francés es el tercer jugador con más minutos esta campaña, sólo superado por Iñigo Martínez y Raphinha. Ha participado en 24 partidos oficiales, en los que ha aportado 1 gol y 6 asistencias. Sin embargo, sus últimas actuaciones han despertado críticas debido a errores puntuales, como ocurrió en Balaídos frente al Celta. Sus desconexiones defensivas recuerdan al Koundé de hace unos años, cuando su fiabilidad era más discutida.

El interés del Arsenal por Koundé responde a su necesidad urgente de reforzar el lateral derecho, una posición donde están algo limitados. Actualmente, Jurriën Timber y Thomas Partey cubren ese puesto, mientras que Tomiyasu sigue recuperándose de una lesión. El equipo de Mikel Arteta ve en Koundé un jugador versátil, capaz de aportar tanto como central como en el carril derecho, y con experiencia para adaptarse rápidamente a la exigente Premier League.

| FCB

O suben la apuesta o nada

Las informaciones recientes apuntan a que el Arsenal está dispuesto a poner sobre la mesa 40 millones de euros por el defensor francés. Sin embargo, desde el Barça, Joan Laporta no aceptará dicha oferta. El club catalán considera que el valor de Koundé sigue siendo muy superior, especialmente después de haber pagado 50 millones al Sevilla por su fichaje en el verano de 2022. Si el Arsenal quiere llevarse a Koundé, tendrá que superar esa cantidad y acercarse a una cifra que satisfaga las expectativas de la directiva culé.

Para el Barça, desprenderse de Koundé en enero no sería una decisión fácil. El equipo azulgrana está en plena lucha por los títulos y, pese a las críticas, Koundé sigue siendo un jugador clave. La situación financiera del club complica cualquier movimiento en el mercado, por lo que perder a un futbolista importante podría suponer un golpe significativo. Además, encontrar un sustituto de garantías en invierno sería una tarea difícil debido a la escasez de recursos económicos.

Por su parte, Jules Koundé no ha mostrado públicamente su deseo de abandonar el club. No obstante, desde el Arsenal confían en convencer tanto al Barça como al jugador con un proyecto deportivo atractivo y una oferta económica sustancial. Los londinenses están inmersos en la pelea por la Premier League y la clasificación a competiciones europeas, lo que podría resultar seductor para Koundé. Sin embargo, Joan Laporta y la directiva mantienen firme su postura: no aceptarán menos de lo invertido.