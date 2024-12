L'adeu de Víctor Fernández deixa via lliure: Fitxatge desitjat per Juan Carlos Cordero

El Real Zaragoza es troba immers en una altra temporada irregular, marcada per alts i baixos tant en rendiment com en resultats. Tot i això, l'equip aragonès continua lluitant pels llocs d'ascens i busca fer un pas endavant en la segona meitat del curs. Amb l'obertura del mercat d'hivern, la direcció esportiva ja està treballant en possibles incorporacions per reforçar la plantilla i augmentar la competitivitat.

Una de les opcions que ha guanyat força en els últims dies, segons ha informat El Desmarque, és la cessió de Tadeo Allende, atacant del Celta de Vigo. El jugador argentí, que va arribar al club gallec fa un any per cinc milions d'euros, amb prou feines ha comptat amb oportunitats sota les ordres de Claudio Giráldez. El tècnic viguès ha deixat clar que no entra en els seus plans i el club està decidit a buscar-li una sortida en aquest mercat hivernal.

La possible arribada de Tadeo Allende al Zaragoza havia generat divisió d'opinions dins del club. Mentre que la direcció esportiva, encapçalada per Juan Carlos Cordero, considera que l'argentí pot ser una solució viable per reforçar l'atac, Víctor Fernández no acabava d'estar convençut. No obstant això, la dimissió del míster aragonès ha aplanat el camí perquè el Real Zaragoza pugui llançar-se ara a per Allende, a expenses del que opini el nou entrenador.

Baix mínims en l'atac

La situació ofensiva del Zaragoza és preocupant. La lesió de Mario Soberón ha deixat un buit difícil d'omplir, i Alberto Marí, qui va arribar com a reforç a l'estiu, no havia aconseguit guanyar-se la confiança de Víctor Fernández. Marí continua sense oferir un rendiment sòlid, cosa que ha portat el club a buscar altres alternatives. D'altra banda, Samed Bazdar és actualment el davanter més fiable de l'equip, però la seva condició d'internacional amb Bòsnia li ha fet perdre's partits importants. A més, s'espera que torni a estar absent durant l'aturada de seleccions al març.

En aquest context, Tadeo Allende ha sorgit com una opció interessant per pal·liar la falta d'efectius a la davantera. Tot i els seus escassos minuts al Celta, on només ha disputat 100 minuts en tota la temporada, la seva qualitat no passa desapercebuda. D'aquests minuts, 99 corresponen a partits de la Copa del Rei i amb prou feines 1 minut a LaLiga, una estadística que reflecteix la seva poca participació en l'equip viguès.

La direcció esportiva del Zaragoza considera que Allende podria ser un jugador útil per sumar variants en atac. La seva versatilitat i capacitat per jugar en diverses posicions ofensives el converteixen en un perfil apetible. No obstant això, el nou entrenador tindrà l'última paraula pel que fa a fitxatges.