Adéu a Álvaro Valles al Betis, fart: Tres equips amb més opcions

per Iker Silvosa

El mercat d'hivern està a punt d'obrir-se, i un dels noms més destacats torna a ser Álvaro Valles. El porter andalús, que porta tota la temporada sense jugar, està al centre de les especulacions pel seu futur. La seva situació a la UD Las Palmas i les ofertes que maneja el converteixen en un dels protagonistes d'aquest mercat.

Álvaro Valles va ser un dels millors porters de la passada temporada a LaLiga EA Sports, però ara viu una realitat molt diferent. La UD Las Palmas va decidir apartar-lo després de negar-se a renovar el seu contracte, que finalitza a l'estiu de 2025. Aquest moviment va ser una resposta del club a la seva negativa, i des de llavors no ha disputat ni un sol minut.

El passat estiu, el Real Betis va intentar fitxar Álvaro Valles, però no va arribar a un acord amb Las Palmas. El club canari demanava 10 milions d'euros pel seu traspàs, xifra que el Betis no va estar disposat a pagar. Ara, segons informa El Gol Digital, Valles estaria cansat d'esperar al Betis. Encara que inicialment va donar prioritat a l'oferta del conjunt verd-i-blanc, la seva paciència sembla haver-se esgotat. El porter no vol passar altres sis mesos a la graderia i estaria considerant seriosament acceptar una de les altres tres ofertes que maneja.

| Transfermarkt

Encara que els detalls no han transcendit, aquest mitjà assegura que tres clubs estan interessats a fitxar el porter en aquest mercat hivernal. Aquestes ofertes provenen tant d'equips de LaLiga EA Sports com d'altres clubs europeus. Si alguna d'aquestes propostes inclou una negociació amb Las Palmas, Valles podria canviar d'aires al gener.

El desig del porter de jugar ja i no esperar fins al juny pot ser determinant en la seva decisió. La seva qualitat sota els pals, demostrada la temporada passada, el converteix en un fitxatge atractiu per a qualsevol equip. Fins i tot sense minuts aquest any, el seu cartell segueix intacte.

No obstant això, hi ha veus que apunten en una altra direcció. Ismael Medina, periodista especialitzat en el Real Betis, ha assegurat que Valles ja tindria un acord tancat amb els bètics. Segons Medina, "el Betis té ara mateix fins a quatre porters", incloent-hi ja Álvaro Valles. Això confirmaria que el jugador arribaria gratis al juny, quan el seu contracte amb Las Palmas expiri.

| LaLiga

El dilema del Betis i la seva porteria

La situació del Real Betis també ha canviat respecte al passat estiu. Fran Vieites ha mostrat un gran nivell en les oportunitats que ha tingut, mentre que Rui Silva continua sent una garantia. L'arribada d'Álvaro Valles ja no sembla tan prioritària com fa uns mesos, encara que Pellegrini sempre ha valorat el seu potencial.

Malgrat això, el Betis sap que Valles pot ser una gran incorporació a cost zero al juny. Si el jugador manté el seu compromís amb el club sevillà, podria sumar-se al projecte verd-i-blanc la pròxima temporada.