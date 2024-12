Adiós a Álvaro Valles en el Betis, harto: Tres equipos con más opciones

El mercado de invierno está a punto de abrirse, y uno de los nombres más destacados vuelve a ser Álvaro Valles. El portero andaluz, que lleva toda la temporada sin jugar, está en el centro de las especulaciones por su futuro. Su situación en la UD Las Palmas y las ofertas que maneja lo convierten en uno de los protagonistas de este mercado.

Álvaro Valles fue uno de los mejores porteros de la pasada temporada en LaLiga EA Sports, pero ahora vive una realidad muy diferente. La UD Las Palmas decidió apartarlo tras negarse a renovar su contrato, que finaliza en verano de 2025. Este movimiento fue una respuesta del club a su negativa, y desde entonces no ha disputado un solo minuto.

El pasado verano, el Real Betis intentó fichar a Álvaro Valles, pero no llegó a un acuerdo con Las Palmas. El club canario pedía 10 millones de euros por su traspaso, cifra que el Betis no estuvo dispuesto a pagar. Ahora, según informa El Gol Digital, Valles estaría cansado de esperar al Betis. Aunque inicialmente dio prioridad a la oferta del conjunto verdiblanco, su paciencia parece haberse agotado. El portero no quiere pasar otros seis meses en la grada y estaría considerando seriamente aceptar una de las otras tres ofertas que maneja.

| Transfermarkt

Aunque los detalles no han trascendido, este medio asevera que tres clubes están interesados en fichar al portero en este mercado invernal. Estas ofertas provienen tanto de equipos de LaLiga EA Sports como de otros clubes europeos. Si alguna de estas propuestas incluye una negociación con Las Palmas, Valles podría cambiar de aires en enero.

El deseo del portero de jugar ya y no esperar hasta junio puede ser determinante en su decisión. Su calidad bajo los palos, demostrada la temporada pasada, lo convierte en un fichaje atractivo para cualquier equipo. Incluso sin minutos este año, su cartel sigue intacto.

Sin embargo, hay voces que apuntan en otra dirección. Ismael Medina, periodista especializado en el Real Betis, ha asegurado que Valles ya tendría un acuerdo cerrado con los béticos. Según Medina, "el Betis tiene ahora mismo hasta cuatro porteros", incluyendo ya a Álvaro Valles. Esto confirmaría que el jugador llegaría gratis en junio, cuando su contrato con Las Palmas expire.

| LaLiga

El dilema del Betis y su portería

La situación del Real Betis también ha cambiado respecto al pasado verano. Fran Vieites ha mostrado un gran nivel en las oportunidades que ha tenido, mientras que Rui Silva sigue siendo una garantía. La llegada de Álvaro Valles ya no parece tan prioritaria como hace unos meses, aunque Pellegrini siempre ha valorado su potencial.

A pesar de esto, el Betis sabe que Valles puede ser una gran incorporación a coste cero en junio. Si el jugador mantiene su compromiso con el club sevillano, podría sumarse al proyecto verdiblanco la próxima temporada.