Bones notícies amb la gran esperança del Zaragoza

El Real Zaragoza travessa una etapa marcada per la irregularitat, alternant bons moments amb resultats que frustren les seves aspiracions d'ascens. No obstant això, l'arribada d'un nou tècnic i l'esperada recuperació de jugadors clau estan retornant la il·lusió a l'equip. Amb només quatre punts separant-los del playoff, el somni del retorn a Primera segueix viu per als aficionats zaragocistes.

Un dels noms que desperta esperança en aquest procés és Mario Soberón, davanter que va arribar procedent del CD Eldense l'estiu passat. Soberón va signar un contracte fins al 2026 amb la possibilitat d'una temporada addicional, una clàusula que sembla cada cop més probable que s'activi, segons informen alguns mitjans. El seu impacte inicial en l'equip va ser immediat, convertint-se en titular indiscutible i peça fonamental en l'atac.

Un inici prometedor abans de les lesions

En els seus primers nou partits, Mario Soberón va marcar sis gols, demostrant ser una referència ofensiva per a l'equip aragonès. La seva presència va donar al Zaragoza un impuls competitiu, que es reflectia en resultats positius i un lloc a la zona de playoff. No obstant això, el seu camí es va truncar l'11 d'octubre, quan va patir una microrotura en el recte anterior de la seva cama esquerra.

La lesió el va mantenir fora durant dos mesos, un període en què el Zaragoza va patir la seva absència. Des que Soberón va quedar fora de combat, l'equip ha jugat 11 partits, dels quals només ha aconseguit guanyar-ne tres. Aquesta dinàmica els va allunyar del playoff, col·locant-los en l'onzena posició, tot i que encara amb opcions de tornar als llocs de privilegi.

El 14 de desembre, Mario Soberón va tornar als terrenys de joc en el duel davant l'Eibar. Va disputar 21 minuts, temps suficient per il·lusionar l'afició amb la seva recuperació. No obstant això, el davanter va acabar el partit amb molèsties, i els pitjors temors es van confirmar: patia la mateixa lesió, però a la cama dreta.

| Real Zaragoza

Encara que el seu temps de baixa és incert, els serveis mèdics del Zaragoza confien que serà menor que en la lesió anterior. Aquesta esperança manté l'equip i els aficionats pendents de la seva evolució, sabent que el seu retorn podria ser clau en la recta final de la temporada.

Una peça clau per al futur del Zaragoza

Malgrat les lesions, Mario Soberón continua sent considerat un jugador fonamental per al present i el futur del Real Zaragoza. El seu rendiment previ a les lesions va deixar una gran impressió, i, com dèiem, tot apunta que el club estendrà el seu contracte. La seva capacitat golejadora i la seva influència en el joc el converteixen en una aposta segura per al projecte esportiu.

El retorn de Soberón pot ser l'impuls necessari per reprendre el camí del triomf i és evident que per les seves botes i els seus gols passa gran part de l'ascens. El Real Zaragoza encara té marge per recuperar posicions en la classificació i lluitar pel desitjat retorn a Primera Divisió.