Se'n va anar del Barça i ara vol tornar, Hansi Flick tanca la porta

Ser jugador del FC Barcelona és complicat. Només poden jugar onze i hi ha molta competència a la plantilla. Els futbolistes que no en són titulars tenen dues opcions. S'esforcen cada dia per aconseguir la confiança del tècnic. O decideixen anar-se'n a un altre equip a la recerca de minuts. Sigueu en forma de cessió o amb una venda.

Arnau Tenas estava cridat a ser el successor de Ter Stegen a la porteria del Barça. Tot i la presència d'Iñaki Peña, el porter de Vic tenia més potencial. L'estiu del 2023, Arnau Tenas va deixar el Barça després de gairebé 14 anys en conjunt blaugrana i se'n va anar a París, per jugar al PSG de Luis Enrique. El català s'acabava contracte i, segons va informar en una entrevista a principis de setembre a la cadena SER, el club blaugrana no li havia fet cap oferta de renovació.

Un fet que va sorprendre molt Arnau, que va assegurar que hauria estat disposat a modificar el contracte per adaptar-se a la situació econòmica del club. Arnau va arribar a París conscient que seria suplent i que s'hauria de disputar amb Keylor Navas el rol de segon porter. Finalment, a la seva primera temporada a la capital francesa va disputar 6 partits, en els quals va encaixar 7 gols. Tots van ser a la Lliga 1. El costa-riqueny va tenir un exactament els mateixos números que ell. Més enllà de la qualitat sota pals, Luis Enrique va demanar el fitxatge d'Arnau Tenas pel seu joc amb els peus.



L'estiu passat, Tenas va fer fonamental per la selecció espanyola als Jocs Olímpics. L'exblaugrana es va proclamar campió del torneig sent el porter titular. De fet, va ser l'autor de l'assistència que certificava el títol. Paral·lelament, el PSG també va incorporar un nou porter: Safonov. Aquest moviment va sorprendre una mica, especialment, per la seva procedència: Krasnodar. El rus va arribar per fer un salt de qualitat a la porteria parisenca.

El mal rendiment de Donnarumma ha provocat que Luis Enrique hagi deixat de confiar-hi i, en alguns partits, Safonov ha estat titular. De moment, Arnau Tenas no ha disputat cap partit aquesta temporada. És per això que no es descarta que faci les maletes a manera de cessió per guanyar minuts. Una de les opcions amb què s'ha especulat és Sevilla. L'estiu passat es va especular amb una sortida rumb a Qatar.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Arnau Tenas o Iñaki Peña?

El temps dirà si el Barça es va equivocar deixant que un porter com ell s'escapés i, a més, a cost zero. Des de la sortida, Ter Stegen ha patit dues lesions de gravetat que han provocat que Iñaki Peña tingui més minuts. Qui sap si, tenint en compte el rendiment que mostra el valencià, hauria tingut l'oportunitat de ser el primer porter blaugrana. Els experts de la Masia blaugrana consideraven que Tenas tenia més nivell que Iñaki Peña.

Arnau sempre ha dit que no descartava mai tornar a Barcelona, la qual considera com a casa seva. Tindrem a veure què passa, però, tenint en compte el nivell que va mostrar el filial blaugrana i amb la selecció espanyola, podem assegurar que és un porter amb un potencial enorme.