Acaba de llegar a Montilivi, pero Michel no lo quiere, el Girona le busca una salida

Artem Dovbyk fue la principal revelación la temporada pasada a la liga española. El Girona lo había incorporado aquel verano procedente del Dnirpo-1 y fue fundamental porque los de Míchel vivieran la mejor campaña de su historia. El delantero centro ucraniano anotó 24 goles y repartió 8 asistencias en los 36 partidos de liga que disputó. En total, participó directamente en el 37,6% de los goles de su equipo a la liga. Además, fue lo pitxitxi de la competición gracias a un hat-trick a la última jornada contra el Granada.

Lógicamente, equipos más poderosos económicamente se interesaron en él y, finalmente, fue la Roma quién se lo acabó llevando. Los catalanes necesitaban un delantero centro goleador que los permitiera ser competitivos tanto a la liga como la Champions League. Su sustituto fue Miovski, un delantero centre norte-macedonio de 25 años que llegó procedente del Aberdeen por casi 5 millones de euros. En las dos temporadas que estuvo en Escocia, Miovski anotó 44 goles en 98 partidos.





El fichaje generó algunas dudas entre los aficionados del Girona. Estos consideraban que, con los 30 millones de Dovbyk, se habría podido incorporar en un delantero centro más consolidado. Miovski empezó siente suplente y muestra de esto es que disputó 248 minutos en los 10 primeros partidos posibles. Además, cuando jugaba no hacía méritos para revertir la situación. De hecho, contra el Feyenoord falló un penalti.

Después del parón de selecciones de octubre, Miovski fue ganando protagonismo dentro del equipo, principalmente, por las lesiones de sus compañeros. Su primer gol fue el 30 de octubre contra la Extremadura en la Copa del Rey. Además, lo hizo en forma de doblete. No volvió a ver portería hasta el 23 de noviembre, cuando, con 2 goles y 1 asistencia, fue clave para vencer en la Espanyol. Desde la mencionada parada de selecciones de octubre, ha estado titular en 9 de los 10 partidos posibles.

Números muy pobres

Hasta el momento, suma 4 goles y 1 asistencia en 15 partidos. Un gol cada 252 minutos. Después del partido del Real Madrid, Miovski se hizo un esguince de tercer grado en el tobillo derecho y el pronístico fue de entre 6 y 8 semanas de baja. Y no sólo no marca goles. En algunos partidos de temporada está interviniendo muy poco y está dejando malas sensaciones.

| Girona FC, XCatalunya

Tendremos que ver si el balcánico consigue mostrar una mejor versión cuando devuelva de la lesión. El Girona está notando muchísimo el hecho de no tener un delantero centro goleador como la temporada pasada. Y, de hecho, no se descarta que el club catalán salga al mercado este enero para buscar un jugador que solucione este problema. Abel Ruiz ha demostrado que no es un delantero centro goleador, Míchel considera que Stuani no está para ser titular y Miovski no consigue mostrar el rendimiento del Aberdeen.