Té 39 anys i l’ofereixen al Múrcia: Ha estat un crack mundial

El futbol espanyol sol oferir sorpreses quan el mercat menys ho espera. Aquesta vegada, la notícia ha arribat des del sud-est de la península Ibèrica. El Real Murcia estaria valorant un fitxatge mediàtic, amb repercussió internacional i molt de simbolisme.
El conjunt grana busca reforçar la seva plantilla per al curs 2025-26. L'objectiu és clar: aconseguir el desitjat ascens i recuperar part del prestigi perdut. La directiva murciana creu que el camí pot passar per una incorporació inesperada.
Segons informació publicada a Onda Regional de Murcia, ja s'haurien produït els primers contactes preliminars. El club valora seriosament l'arribada d'un davanter amb experiència en grans escenaris. L'impacte seria doble: esportiu, perquè es tracta d'un golejador històric, i mediàtic, perquè el seu nom traspassa fronteres.
El protagonista del rumor apareix
El jugador en qüestió és Radamel Falcao García, llegenda del futbol colombià. El davanter cafeter, de 39 anys, va quedar lliure després del seu pas per Millonarios de Bogotà. La seva carrera abasta equips d'elit com Porto, Atlètic, Mònaco o Chelsea.
Amb més de 350 gols oficials, Falcao es manté com el màxim artiller històric de la selecció colombiana. La seva possible arribada a Murcia seria una gran sorpresa per a la Primera Federació.
La seva etapa a Millonarios no va resultar com ell imaginava. Entre lesions, crítiques i un ambient complex, va decidir posar punt final a aquella aventura. Ara sorgeix l'opció de tornar a Espanya, un país on va deixar una empremta inesborrable. A l'Atlètic de Madrid va ser ídol absolut, marcant gols decisius en competicions europees.
El Real Murcia s'ho pensa
L'operació no és senzilla, però tampoc impossible. La directiva murciana analitza pros i contres del fitxatge. Falcao ofereix experiència i lideratge, encara que l'edat genera dubtes raonables sobre el seu rendiment.
El club també valora l'aspecte econòmic. Els salaris a la categoria no són alts i caldria un esforç addicional. Patrocinis, venda de samarretes i repercussió mediàtica podrien equilibrar la balança.
La notícia ha generat un debat intens als mitjans colombians. Molts aficionats preferien que el davanter es retirés al seu país. Altres consideren que un últim repte a Europa podria ser un tancament digne. A Murcia, l'afició somia omplir Nova Condomina amb la figura del ‘Tigre’.
El futur immediat del golejador
Falcao analitza les alternatives disponibles per continuar jugant. La seva esposa i els seus cinc fills solen influir en cada decisió. Buscar tranquil·litat també és una prioritat en aquesta etapa final. Si es confirma l'operació, el Real Murcia guanyaria més que un davanter. Guanyaria un símbol, una bandera i un nom que encara imposa respecte.
El mercat de fitxatges encara guarda capítols per escriure a l'agost de 2025. El Real Murcia s'ha col·locat al centre del focus internacional gràcies a un rumor impactant. Si finalment Radamel Falcao García vesteix la samarreta grana, serà un esdeveniment històric.