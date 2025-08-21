Tiene 39 años y se lo ofrecen al Murcia: Ha sido crack mundial

El fútbol español suele ofrecer sorpresas cuando el mercado menos lo espera. Esta vez, la noticia llegó desde el sureste de la península ibérica. El Real Murcia estaría valorando un fichaje mediático, con repercusión internacional y mucho simbolismo.

El conjunto grana busca reforzar su plantilla para el curso 2025-26. El objetivo es claro: lograr el ansiado ascenso y recuperar parte del prestigio perdido. La directiva murciana cree que el camino puede pasar por una incorporación inesperada.

Según información publicada en Onda Regional de Murcia, ya se habrían producido los primeros contactos preliminares. El club valora seriamente la llegada de un delantero con experiencia en grandes escenarios. El impacto sería doble: deportivo, porque se trata de un goleador histórico, y mediático, porque su nombre trasciende fronteras.

| Google Imagenes, XCatalunya

El protagonista del rumor aparece

El jugador en cuestión es Radamel Falcao García, leyenda del fútbol colombiano. El delantero cafetero, de 39 años, quedó libre tras su paso por Millonarios de Bogotá. Su carrera abarca equipos de élite como Porto, Atlético, Mónaco o Chelsea.

Con más de 350 goles oficiales, Falcao se mantiene como el máximo artillero histórico de la selección colombiana. Su posible llegada a Murcia sería un bombazo absoluto para la Primera Federación.

| Africa Images, XCatalunya, rayo vallecano

Su etapa en Millonarios no resultó como él imaginaba. Entre lesiones, críticas y un ambiente complejo, decidió poner punto final a esa aventura. Ahora surge la opción de regresar a España, un país donde dejó huella imborrable. En el Atlético de Madrid fue ídolo absoluto, marcando goles decisivos en competiciones europeas.

El Real Murcia se lo piensa

La operación no es sencilla, pero tampoco imposible. La directiva murciana analiza pros y contras del fichaje. Falcao ofrece experiencia y liderazgo, aunque la edad genera dudas razonables sobre su rendimiento.

El club también sopesa el aspecto económico. Los salarios en la categoría no son altos y sería necesario un esfuerzo adicional. Patrocinios, venta de camisetas y repercusión mediática podrían equilibrar la balanza.

La noticia ha generado debate intenso en los medios colombianos. Muchos hinchas preferían que el delantero se retirara en su país. Otros consideran que un último reto en Europa podría ser un cierre digno. En Murcia, la afición sueña con llenar Nueva Condomina con la figura del ‘Tigre’.

El futuro inmediato del goleador

Falcao analiza las alternativas disponibles para continuar jugando. Su esposa y sus cinco hijos suelen influir en cada decisión. Buscar tranquilidad también es prioridad en esta etapa final. De confirmarse la operación, el Real Murcia ganaría más que un delantero. Ganaría un símbolo, una bandera y un nombre que aún impone respeto.

El mercado de fichajes todavía guarda capítulos por escribir en agosto de 2025. El Real Murcia se ha colocado en el centro del foco internacional gracias a un rumor impactante. Si finalmente Radamel Falcao García viste la camiseta grana, será un acontecimiento histórico.