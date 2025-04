2 palabras: La surrealista reacción de Tomás Roncero tras la derrota del Real Madrid

Noche complicada la que vivió el Real Madrid en el Emirates. El Arsenal fue muy superior y los merengues no estuvieron a la altura de lo que exigen unos cuartos de final de la Champions League. Es más, en cierto modo deben incluso mostrarse agradecidos con haber encajado 'únicamente' tres goles.

Los 'Gunners' pudieron haber hecho mucho más amplia la ventaja de no ser por un buen Thibaut Courtois, que protagonizó varias atajadas de mérito. De hecho, el arquero belga es el único que puede o merece librarse del apedreamiento público de críticas a la que inevitablemente se ha sometido el Real Madrid. Y es que muchos madridistas han estallado.

Algunos han encontrado al gran culpable en Carlo Ancelotti. Por sus alineaciones, por no ser capaz de sentar a titulares, por no dar oportunidades a quienes la merecen, por no ser capaz de sacarle jugo a la plantilla y por sus decisiones. Otros señalan directamente a Vinicius o a Rodrygo, ambos a un nivel muy criticable.

Lo mismo ocurre con otros futbolistas de la plantilla como David Alaba o Eduardo Camavinga, que están realmente lejos de su nivel óptimo. De hecho, el austríaco es el que comete faltas innecesarias al borde del área que terminan con dos auténticos golazos de Declan Rice. Sea como sea, lo evidente es que se antoja complejo identificar a un único culpable para explicar semejante debacle.

Tomás Roncero, corto pero concreto

Por ello, otros madridistas, como Tomás Roncero, se han limitado a simplemente resignarse. El cabreo entre todo el madridismo es notable, pues es, para ellos, intolerable que el equipo se presente a las postrimerías de la temporada en este limitadísimo nivel. El periodista ha hecho pública su decepción con un escueto tuit, incluso irónico, en el que puede leerse 'fuck off'.

Todos recordamos el alboroto que se produjo en el fútbol español a raíz de estas dos palabras inglesas. Sea como sea, lo que es evidente es que está siendo un curso totalmente extraño en el entorno merengue. Pese a todo lo malo, siguen vivos en las tres competiciones y son uno de los cuatro equipos que aspiran al triplete en el Viejo Continente.

De hecho, ya empiezan a respirarse aires de remontada de cara al duelo que se disputará el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Los blancos ya han demostrado en más de una ocasión que si hay un equipo capaz de darle la vuelta a esto independientemente de todo, es el Real Madrid.