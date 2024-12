Betis i Girona competeixen per un ex del Barça

El mercat d'hivern de fitxatges està a punt d'obrir les seves portes i els equips comencen a avaluar les seves necessitats més urgents. Aquest període és crucial per reforçar plantilles i ajustar peces de cara a la segona meitat de la temporada. Les direccions esportives analitzen el mercat a la recerca de jugadors que puguin marcar la diferència sense excedir els pressupostos disponibles.

En aquest context, el nom d'Arthur Melo ha sorgit amb força. El migcampista brasiler, actualment a la Juventus, no ha disputat ni un sol minut aquesta temporada. La seva situació al club italià és insostenible i tot apunta que buscarà una sortida al gener. Entre els equips interessats destaquen el Real Betis i el Girona, ambdós amb necessitats urgents a la medul·lar.

Arthur té experiència a LaLiga, on va jugar amb el FC Barcelona entre 2018 i 2020. Encara que el seu pas pel Camp Nou no va ser brillant, va disputar 72 partits, va anotar quatre gols i va donar sis assistències. Aquest continua sent l'equip en què més ha jugat en tota la seva carrera. La Juventus va pagar 80 milions d'euros per ell el 2020, però el seu rendiment no ha estat a l'altura d'aquesta inversió.

| FCB

La proposta del Real Betis

El Real Betis necessita reforçar el seu centre del camp, sobretot després de descartar definitivament el fitxatge de Dani Ceballos, que ha recuperat protagonisme al Real Madrid. Arthur Melo sembla ser l'opció ideal per cobrir aquest buit. Segons informacions des d'Itàlia, l'operació es plantejaria com una cessió amb opció de compra per uns 10 milions d'euros. I ha estat l'AS qui ha assegurat que al futbolista li convenç jugar a les ordres de Manuel Pellegrini, per la qual cosa els bètics encapçalen la pugna.

El Real Betis, que travessa dificultats econòmiques, veu en Arthur una oportunitat interessant. La seva fitxa, de cinc milions nets anuals, podria assumir-se parcialment durant la cessió, encara que mantenir-lo en el futur seria complicat.

El Girona també en la cursa

El Girona, per la seva banda, busca seguir consolidant-se a LaLiga després d'un final de primera meitat de temporada sòlid. Encara que el seu poder econòmic és inferior al d'altres clubs interessats, com el Benfica o l'Olympiacos, el projecte esportiu de l'equip català podria seduir Arthur Melo. A més, l'estil de joc del Girona encaixaria bé amb les característiques del migcampista brasiler.

A més del Betis i el Girona, altres clubs han mostrat interès en el jugador. Entre ells destaquen el València, el Vila-real, el Como, el Bolonia i l'Olympiacos. No obstant això, Arthur sembla tenir clara la seva prioritat: tornar a LaLiga. La Juventus també està oberta a facilitar la seva sortida. Una cessió permetria revaloritzar el jugador i recuperar part dels 12,5 milions d'euros que encara queden per amortitzar del seu fitxatge.