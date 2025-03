2 jugadores del Barça se vuelven a lesionar y la situación es insostenible para Flick

La era de Hansi Flick en el FC Barcelona está dejando sensaciones encontradas. Mientras algunos jugadores han encontrado su mejor versión bajo la dirección del técnico alemán, otros están viviendo una auténtica pesadilla con las lesiones. La situación en la enfermería culé se ha vuelto insostenible, y el entrenador debe lidiar con constantes bajas que limitan sus opciones de cara a los próximos compromisos.

Entre los jugadores más afectados por la mala fortuna se encuentran Andreas Christensen y Ansu Fati, dos futbolistas que no logran salir del túnel de las lesiones. Ninguno de los dos será parte de la camada de futbolistas culés que estarán presentes en el duelo de este domingo frente a la Real Sociedad. Y lo cierto es que tampoco se les espera mucho para las postrimerías del curso.

| FCB

Christensen, un calvario sin final

El caso de Andreas Christensen es especialmente preocupante. El central danés había recibido el alta médica el pasado miércoles y todo indicaba que regresaría a la convocatoria para el encuentro ante la Real Sociedad. Sin embargo, su alegría ha durado poco. Apenas tres días después, ha vuelto a resentirse de la lesión en el tendón de Aquiles, según ha informado MARCA, la misma que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi cinco meses y que incluso lo obligó a pasar por el quirófano.

El exjugador del Chelsea solo ha disputado un partido en toda la temporada: el debut liguero contra el Valencia. Desde entonces, no ha podido regresar a la competición debido a sus constantes problemas físicos. Tras semanas de trabajo con el grupo, parecía que finalmente estaba listo para volver, pero un nuevo contratiempo lo ha devuelto a la enfermería.

Hansi Flick confirmó la recaída en la rueda de prensa previa al duelo contra la Real Sociedad y admitió que el jugador está muy afectado por la situación. En las próximas horas, Christensen se someterá a nuevas pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión. La preocupación en el club es evidente. Con contrato hasta 2026, su situación empieza a ser un problema para la planificación deportiva del club.

| FCB

Ansu Fati, entre la inactividad y la incertidumbre

Si el caso de Christensen es frustrante, el de Ansu Fati no se queda atrás. El joven delantero ha pasado de ser una de las grandes promesas del Barça a convertirse en un jugador prácticamente descartado. En los últimos 12 partidos de LaLiga, ha sido desconvocado en ocho ocasiones y, en los cuatro encuentros en los que estuvo disponible, no jugó ni un solo minuto. De hecho, su participación esta temporada se reduce a solo ocho partidos en total; no juega desde principios de año en la eliminatoria copera frente al Barbastro.

En las últimas semanas, la situación de Fati ha sido aún más complicada. Primero, una serie de decisiones técnicas lo dejaron fuera de las convocatorias, y ahora, un proceso febril lo ha apartado del partido contra la Real Sociedad. A pesar de que su ausencia en esta ocasión se debe a razones médicas, la realidad es que Flick ya había dejado claro que no contaba con él. A principios de año, el entrenador alemán mantuvo una conversación con el delantero para aconsejarle una salida, pero Fati decidió quedarse, consciente de que apenas iba a tener minutos.

El futuro del joven atacante es incierto. Con la llegada de nuevos fichajes y la consolidación de otros jugadores en el ataque, sus opciones de recuperar un rol importante en el equipo son cada vez más reducidas. A pesar de su innegable talento, las lesiones y la falta de confianza del cuerpo técnico han frenado su progresión de manera alarmante.