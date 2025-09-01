Cortada la GI-512 por la caída de un árbol

Un despertar caótico ha marcado el inicio de septiembre para miles de ciudadanos. La esperada rutina postvacacional se ha visto abruptamente interrumpida por un violento temporal que azota Cataluña desde la pasada noche.

Las intensas lluvias y el fuerte viento no solo han complicado el retorno al trabajo, sino que han dejado un rastro de incidencias notables. La más significativa ha sido la caída de un árbol de grandes dimensiones. Las autoridades han tenido que tomar decisiones drásticas en una vía crucial, generando un efecto dominó en la movilidad de la región.

El primer lunes de septiembre, una fecha ya de por sí compleja para el tráfico, se convertía en una verdadera prueba de paciencia. Mientras muchos se dirigían hacia Barcelona, se toparon con un panorama de retenciones kilométricas y carreteras colapsadas. La causa principal de este caos matutino no era solo la lluvia incesante, sino las consecuencias directas de la tormenta.

| Canva

Un gigante vencido por el temporal

El epicentro de las afectaciones viarias se ha localizado en la carretera GI-512. A primera hora de la mañana, el Servei Català de Trànsit (SCT) confirmaba el corte total de esta vía a la altura del municipio de Tordera. Un árbol de considerable tamaño, se desplomaba sobre la calzada, bloqueando por completo el paso de vehículos en ambos sentidos de la marcha. Inmediatamente, se desplazaron al lugar efectivos de emergencias para iniciar las complejas labores de retirada del obstáculo.

La caída de este árbol no fue un hecho aislado. Durante las primeras horas del día, otras carreteras de la provincia de Girona sufrieron problemas similares. La misma GI-512 registró cortes intermitentes en el tramo de Maçanet de la Selva. La GI-553, a su paso por Sant Feliu de Buixalleu, también padeció la caída de ramas y árboles. Afortunadamente, según informó el SCT, la situación en estos dos últimos puntos logró normalizarse con mayor celeridad, permitiendo el restablecimiento del tráfico a media mañana.

Barcelona: un embudo en el regreso de las vacaciones

La situación en las carreteras gerundenses tuvo un eco inmediato en los accesos a la capital catalana. La jornada ya se preveía complicada por coincidir con el fin del periodo vacacional de agosto para una gran parte de la población.

| ACN

La lluvia actuó como un catalizador, multiplicando las retenciones habituales y convirtiendo las principales vías de entrada a Barcelona en un auténtico cuello de botella. Las rondas y autopistas como la AP-7 y la C-58 registraron una circulación extremadamente lenta desde antes de las ocho de la mañana.

Miles de conductores quedaron atrapados en sus vehículos, sumando retrasos considerables a su primera jornada laboral del mes. Las autoridades de tráfico insistieron en la necesidad de extremar la precaución, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, buscar alternativas de transporte para evitar el colapso.

El balance de una noche de tormenta que complica el transporte por carretera

El incidente de Tordera es solo la punta del iceberg de un episodio de mal tiempo que ha afectado a buena parte del territorio catalán. Desde la noche del domingo, los servicios de emergencia han trabajado sin descanso para atender las múltiples incidencias derivadas de la tormenta. Caída de ramas, pequeñas inundaciones en bajos y garajes, y otros problemas relacionados con el viento y la lluvia han mantenido ocupados a los cuerpos de seguridad y protección civil.

Este primer día de septiembre sirve como un duro recordatorio de la fuerza de la naturaleza. La vuelta a la normalidad, para muchos, ha quedado aplazada por una tormenta que ha demostrado que, a veces, el mayor obstáculo en el camino es completamente imprevisible.