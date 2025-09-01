Tallada la GI-512 per la caiguda d’un arbre

Un despertar caòtic ha marcat l'inici de setembre per a milers de ciutadans. L'esperada rutina postvacacional s'ha vist abruptament interrompuda per un violent temporal que assota Catalunya des de la passada nit.
Les intenses pluges i el fort vent no només han complicat el retorn a la feina, sinó que han deixat un rastre d'incidències notables. La més significativa ha estat la caiguda d'un arbre de grans dimensions. Les autoritats han hagut de prendre decisions dràstiques en una via crucial, generant un efecte dominó en la mobilitat.
El primer dilluns de setembre, una data ja per si mateixa complexa per al trànsit, es convertia en una veritable prova de paciència. Mentre molts es dirigien cap a Barcelona, es van trobar amb un panorama de retencions quilomètriques i carreteres col·lapsades. La causa principal d'aquest caos matinal no era només la pluja incessant, sinó les conseqüències directes de la tempesta.
Un gegant vençut pel temporal
L'epicentre de les afectacions viàries s'ha localitzat a la carretera GI-512. A primera hora del matí, el Servei Català de Trànsit (SCT) confirmava el tall total d'aquesta via a l'altura del municipi de Tordera. Un arbre de mida considerable s'ha desplomat sobre la calçada, bloquejant completament el pas de vehicles en ambdós sentits de la marxa. Immediatament, s'hi van desplaçar efectius d'emergències per iniciar les complexes tasques de retirada de l'obstacle.
La caiguda d'aquest arbre no va ser un fet aïllat. Durant les primeres hores del dia, altres carreteres de la província de Girona van patir problemes similars. La mateixa GI-512 va registrar talls intermitents en el tram de Maçanet de la Selva. La GI-553, a l'altura de Sant Feliu de Buixalleu, també va patir la caiguda de branques i arbres. Afortunadament, segons va informar l'SCT, la situació en aquests dos últims punts es va poder normalitzar amb més celeritat.
Barcelona: un embut en la tornada de les vacances
La situació a les carreteres gironines va tenir un ressò immediat als accessos a la capital catalana. La jornada ja es preveia complicada per coincidir amb la fi del període vacacional d'agost per a una gran part de la població.
La pluja va actuar com un catalitzador, multiplicant les retencions habituals i convertint les principals vies d'entrada a Barcelona en un autèntic coll d'ampolla. Les rondes i autopistes com l'AP-7 i la C-58 van registrar una circulació extremadament lenta des d'abans de les vuit del matí.
Milers de conductors van quedar atrapats als seus vehicles, sumant retards considerables a la seva primera jornada laboral del mes. Les autoritats de trànsit van insistir en la necessitat d'extremar la precaució, reduir la velocitat i, en la mesura del possible, buscar alternatives de transport per evitar el col·lapse.
El balanç d'una nit de tempesta que complica el transport per carretera
L'incident de Tordera és només la punta de l'iceberg d'un episodi de mal temps que ha afectat bona part del territori català. Des de la nit de diumenge, els serveis d'emergència han treballat sense descans per atendre les múltiples incidències derivades de la tempesta. Caiguda de branques, petites inundacions en baixos i garatges, i altres problemes han mantingut ocupats els cossos de seguretat i protecció civil.
Aquest primer dia de setembre serveix com un dur recordatori de la força de la natura. El retorn a la normalitat, per a molts, ha quedat ajornat per una tempesta que ha demostrat que, de vegades, l'obstacle més gran al camí és completament imprevisible.