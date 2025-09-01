Problemas en 3 líneas de Rodalies por el fuerte temporal

Un brusco episodio de lluvias y viento ha provocado el caos en el sistema ferroviario catalán a primera hora de la mañana. La virulencia del temporal, que ha azotado con especial intensidad durante la madrugada, ha obligado a interrumpir la circulación en varias líneas. Miles de usuarios se han visto afectados por unos cortes en el primer lunes de septiembre.

Los efectos del fuerte aguacero se han manifestado de la manera más disruptiva posible para la infraestructura ferroviaria. La caída de numerosas ramas y la vegetación sobre la catenaria, el sistema de alimentación eléctrica de los trenes, ha sido el detonante de las suspensiones del servicio. Este tipo de incidencias, recurrentes durante episodios meteorológicos adversos, evidencian la vulnerabilidad de un sistema que depende de la estabilidad de su tendido aéreo.

El núcleo de la incidencia en la comarca de La Selva

La comarca de La Selva ha sido el epicentro de las afectaciones, alterando la movilidad de miles de ciudadanos que utilizan el tren para sus desplazamientos. La línea R1 de Rodalies ha quedado completamente interrumpida entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes. Esta suspensión ha dejado sin conexión directa a importantes núcleos urbanos de la costa del Maresme con el resto de la red.

| ACN

Simultáneamente, la incidencia se ha extendido a otras dos arterias vitales para la conexión con las comarcas de Girona. La línea regional R11 ha visto suspendido su servicio en el tramo que discurre entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella. Del mismo modo, el servicio de cercanías de Girona, la línea RG1, también ha quedado fuera de servicio entre los municipios de Blanes y Caldes de Malavella.

La respuesta de Renfe y la gestión de la crisis

Ante la magnitud de la incidencia, Renfe ha activado un plan de transporte alternativo para mitigar las molestias a los usuarios atrapados. La compañía ha gestionado la puesta en marcha de un servicio de autobuses para cubrir los tramos afectados y garantizar una mínima movilidad. Se han habilitado autocares que realizan el trayecto entre Blanes, Tordera y Maçanet-Massanes. Al mismo tiempo, se ha habilitado otro servicio que conecta Maçanet-Massanes con Sils y Caldes de Malavella.

| ACN, XCatalunya

Las labores se han centrado en la revisión y reparación del tendido eléctrico para poder restablecer la circulación con garantías de seguridad lo antes posible. Desde Adif se ha comunicado que se está trabajando con la máxima celeridad, aunque sin ofrecer una previsión concreta para la normalización total del servicio.

El impacto más allá de las vías: las consecuencias del temporal

La interrupción del servicio ferroviario en una jornada laborable como la de este lunes, 1 de septiembre, genera un efecto dominó que repercute en el resto de sistemas de transporte. El aumento del tráfico en las carreteras de acceso a Barcelona y Girona, con el consiguiente incremento de la congestión, es una de las derivaciones más directas de la incidencia.

Este episodio pone de relieve el debate sobre la resiliencia de las infraestructuras críticas ante fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y extremos. La dependencia de un sistema de transporte público eficiente se hace más patente en situaciones de crisis como la vivida esta mañana.