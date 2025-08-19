He encontrado en Mercadona la comida más fácil de hacer y está riquísima: 2,20 euros

Cada vez más personas buscan opciones rápidas y sabrosas para resolver una comida sin perder tiempo en la cocina. La tendencia hacia lo práctico ha hecho que muchos supermercados amplíen su oferta. Mercadona, siempre atento a lo que piden sus clientes, ha logrado sorprender con una comida que combina simplicidad y sabor.
La facilidad de preparación y la relación calidad-precio se han convertido en características esenciales para los compradores. El ritmo de vida actual obliga a soluciones que sean eficaces, rápidas y, también, baratas. Y en este caso, se trata de una propuesta que ya está ganando seguidores por su versatilidad.
La comida fácil de Mercadona: flautas más fáciles de preparar
El supermercado valenciano ha incorporado una preparación que resuelve tanto comidas como cenas en minutos. Se trata de sus conocidas flautas, disponibles en un formato bipack por apenas 2,20 euros. Listas para cocinar, han logrado posicionarse como una de las opciones preferidas dentro de la comida rápida casera.
Estas flautas están elaboradas con tortillas de trigo e incluyen dos variedades irresistibles: pollo con queso o bacon con queso. Su textura cremosa y el sabor del relleno conquistan desde el primer bocado. Además, el queso fundido logra un efecto gratinado que realza aún más la experiencia.
Mercadona ha introducido mejoras en su receta para garantizar mayor calidad. En la versión de pollo, ahora se utiliza carne asada en lugar de pechuga cocida, logrando un sabor más intenso. En la de bacon, la selección de quesos permite un fundido perfecto y una sensación cremosa única.
Tres formas de disfrutar la mejor comida al instante
Una de las ventajas más destacadas de estas flautas es su versatilidad en la cocina. Pueden prepararse en sandwichera, freidora de aire o en horno, sin necesidad de añadir aceite. Así, se convierten en una opción práctica y también más ligera.
En sandwichera, basta con calentarlas siete minutos para obtener una textura crujiente. En freidora de aire, se cocinan a 200 °C en apenas siete minutos con un acabado dorado. Y si prefieres el horno, doce minutos bastan para disfrutar de un plato completo y sabroso.
Por solo 2,20 euros, este producto es una solución recurrente para quienes buscan sabor sin complicaciones. Mercadona, una vez más, ofrece propuestas adaptadas a las necesidades del día a día. Una alternativa ideal que conquista tanto por su comodidad como por su gusto inconfundible.