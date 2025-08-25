Vuelve una de las promociones más esperadas por los clientes de Bonpreu y Esclat

El comportamiento del consumidor ha experimentado una transformación notable en los últimos años. La cocina ha dejado de ser un simple espacio funcional para convertirse en el epicentro de la vida social y familiar. Ahora es un lugar de creatividad y bienestar.

Este cambio ha impulsado una mayor demanda de utensilios de calidad, duraderos y eficientes. En este contexto, los programas de fidelización de los supermercados se han convertido en una herramienta estratégica para conectar con estas nuevas aspiraciones.

Conscientes de esta tendencia, cadenas como Bonpreu y Esclat apuestan por campañas que ofrecen un valor añadido más allá del descuento inmediato. Lejos de las rebajas convencionales, estas promociones permiten a los clientes acceder a productos de gama alta a través de sus compras habituales, reforzando así la lealtad y premiando su confianza.

| BonpreuEsclat

La mecánica es sencilla pero efectiva: cada compra suma para conseguir un objetivo mayor. Y ahora, para satisfacción de sus clientes más fieles, la cadena catalana recupera una de sus campañas más exitosas, poniendo al alcance de todos una batería de cocina de una marca de prestigio internacional.

Calidad alemana en tu cocina: La colección Fissler al detalle

La nueva promoción, válida desde el 25 de agosto hasta el 9 de noviembre de 2025, trae de vuelta a la prestigiosa firma alemana Fissler. La colección seleccionada para esta campaña destaca no solo por su diseño elegante y funcional, sino también por su compromiso con la salud y la sostenibilidad. Todas las piezas están fabricadas con acero reciclado y se presentan libres de PFAS, los compuestos químicos a menudo presentes en antiadherentes de menor calidad.

Las características técnicas de esta batería la sitúan en un nivel profesional. Su base, triplemente gruesa, asegura una distribución del calor rápida y completamente uniforme, un factor clave para lograr cocciones perfectas y evitar que los alimentos se peguen.

Además, sus mangos y asas de diseño ergonómico se mantienen fríos durante el cocinado, ofreciendo una sujeción cómoda y segura. La versatilidad es otro de sus puntos fuertes: son aptas para todo tipo de fuegos —vitrocerámica, inducción, gas y halógena—, pueden introducirse en el horno hasta 230 °C. Se limpian con facilidad en el lavavajillas.

| BonpreuEsclat

La colección incluye las siguientes piezas:

Cazo de 16 cm: Ideal para salsas, cremas o calentar líquidos.

Sartén de 20 cm: Perfecta para tortillas, salteados o preparaciones individuales.

Sartén de 24 cm: Un tamaño versátil para cocinar para varias personas.

Cacerola con tapa de 20 cm: Indispensable para guisos, sopas y potajes.

Cacerola con tapa de 24 cm: De mayor capacidad, diseñada para platos familiares.

¿Cómo conseguir la colección Fissler?

El sistema para acceder a esta exclusiva colección es claro y transparente, pensado para premiar la compra recurrente en los establecimientos Bonpreu y Esclat, incluyendo su tienda online. Por cada 10 € de compra, los clientes que utilicen la Tarjeta Client recibirán automáticamente 1 punto. La acumulación de estos puntos permitirá canjearlos por las diferentes piezas de la colección a un precio muy reducido.

La estructura de canje es la siguiente:

Cazo 16 cm: 25 puntos + 9 €

Sartén 20 cm: 35 puntos + 9 €

Sartén 24 cm: 45 puntos + 9 €

Cacerola con tapa 20 cm: 65 puntos + 14 €

Cacerola con tapa 24 cm: 75 puntos + 14 €