Hacienda advierte: 3 cosas que haces en Bizum y te pueden dar problemas

La comodidad de hacer pagos instantáneos y de pequeña cuantía a través de Bizum ha llevado a muchos usuarios a integrarlo en sus transacciones cotidianas. Para una cena entre amigos o para abonar la parte de un regalo conjunto, pocos dudan ya en usarlo, pues basta con un número de teléfono y un par de toques en la pantalla. Sin embargo, conviene recordar que tales movimientos, a pesar de su apariencia simplificada, no quedan exentos de controles si superan ciertas cantidades o si guardan relación con actividades económicas irregulares.

El primer problema que puede surgir está vinculado al desconocimiento de los límites. Bizum, según su propia web, funciona como cualquier otro traspaso bancario y, en consecuencia, si la suma anual de envíos y recepciones no sobrepasa los 10.000 euros, no hay que declararlo de manera expresa. Pero cualquiera que supere ese umbral podría requerir explicaciones en caso de que Hacienda detecte algo extraño.

Transferencias en efectivo

Con la Ley 7/2012 de 29 de octubre, la Agencia Tributaria pone el foco en transferencias de efectivo superiores a 3.000 euros, transferencias bancarias por encima de 10.000 euros, préstamos y créditos que rebasen los 6.000 euros y movimientos en billetes de 500 euros. Aunque los pagos de Bizum suelen ser de importes más modestos, una acumulación de dinero que llame la atención podría levantar sospechas.

El segundo motivo para vigilar el uso de Bizum radica en el posible incumplimiento de obligaciones fiscales al mover montos que se derivan de actividades profesionales o comerciales sin declararlas. Quien, por ejemplo, use la plataforma para cobrar de forma regular servicios o ventas y no comunique dichos ingresos a la Administración podría exponerse a un conflicto con Hacienda si esos pagos suman cantidades significativas. Aunque Bizum se asocie a lo informal y a transacciones rápidas, eso no excluye el registro que los bancos hacen de cada operación. Cuando la Agencia Tributaria lo estime pertinente, podría indagar y requerir justificaciones sobre el origen del dinero y su correspondiente tributación.

La tercera fuente de problemas tiene relación con transferir a través de Bizum cantidades que el usuario ni siquiera sabe que exceden los límites. Existen tramos legales según la gravedad de la infracción. Si se detecta que el contribuyente no declaró un dinero o no lo justificó de la forma adecuada, la Agencia Tributaria puede imponer desde infracciones leves de hasta 3.000 euros más un recargo hasta sanciones que alcancen un 150% de la cuantía no declarada.

El peor escenario sería un delito fiscal si la cifra defraudada se sitúa por encima de los 120.000 euros. Aunque la mayoría de usuarios rara vez maneje tales sumas en Bizum, hay casos en los que una sucesión de pagos y cobros podría, sin darse cuenta, rebasar límites que pongan a uno en el punto de mira.

Hacienda habla claro

El mensaje de Hacienda es claro: las operaciones a través de Bizum se registran como cualquier otra transferencia. Por ello, es vital no abusar de esta herramienta cuando se trate de actividades que exijan facturación o declaraciones, así como llevar un control de las sumas totales gestionadas en un año. La practicidad de Bizum no exime de la obligación de tributar correctamente ni de justificar las operaciones.