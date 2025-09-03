Lidl dejo el lunes KO a Zara Home: la novedad que se vende como churros por 6,99 euros

A medida que se acerca el otoño, los hogares comienzan a adaptarse al nuevo ambiente. La decoración con luz tenue, materiales cálidos y pequeños detalles cobra protagonismo. Y los consumidores, atentos a las novedades, buscan productos bonitos, funcionales y a buen precio.

En ese escenario, los supermercados han ganado terreno frente a las cadenas tradicionales de decoración. Lidl, en particular, ha sorprendido con un producto que ya está arrasando en ventas, a pesar de que fue puesto a la venta el lunes. Su última incorporación combina diseño, iluminación ambiental y un precio difícil de superar.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl presenta una pieza pequeña con mucho efecto

Desde el lunes, Lidl ha puesto a la venta una seta decorativa con luz LED y las unidades han comenzado a desaparecer rápidamente. Disponible en varios modelos y acabados, esta pieza de vidrio de alta calidad está pensada para crear ambientes acogedores con su luz blanca cálida. Su diseño original, con acabados en dorado, plateado o rojo/plateado, le da un aire elegante que encaja en cualquier estilo.

Con medidas de 15 x 22 cm o 13 x 23 cm, según el modelo, esta seta no solo destaca por su estética, sino también por su funcionalidad. Funciona con tres pilas AAA (incluidas) y cuenta con un temporizador de seis horas, que repite el ciclo cada día automáticamente. También puede encenderse o apagarse de forma manual.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl ilumina con estilo sin gastar de más

Uno de los grandes atractivos de este producto es su precio, solo 6,99 euros, muy por debajo de lo que se encontraría en otras tiendas. A eso se suma su eficiencia energética, gracias a LEDs duraderos y de bajo consumo, ideales para tener encendidos sin preocupaciones. Y al incluir pilas, es llegar a casa y colocarlo donde más apetezca, sin instalaciones ni enchufes.

Estas setas con luz combinan genial con tonos tierra, maderas claras o textiles cálidos como mantas de punto o cojines bouclé. Quedan perfectas en mesitas auxiliares, estanterías o rincones de lectura. Añaden un toque mágico sin recargar y elevan cualquier rincón con solo encenderse, es ese tipo de detalle que transforma ese lugar especial del hogar.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Este tipo de artículo es perfecto para crear rincones acogedores en salones, entradas o dormitorios, sobre todo en meses donde la luz natural escasea. Además, su estilo lo convierte en una pieza decorativa válida tanto para el día a día como para fechas especiales. No es de extrañar que se esté vendiendo como churros desde el primer día.