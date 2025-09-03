Lidl va deixar KO Zara Home dilluns: la novetat que es ven com xurros per 6,99 euros

A mesura que s'acosta la tardor, les llars comencen a adaptar-se al nou ambient. La decoració amb llum tènue, materials càlids i petits detalls pren protagonisme. I els consumidors, atents a les novetats, cerquen productes bonics, funcionals i a bon preu.
En aquest escenari, els supermercats han guanyat terreny davant les cadenes tradicionals de decoració. Lidl, en particular, ha sorprès amb un producte que ja està arrasant en vendes, tot i que es va posar a la venda dilluns. La seva darrera incorporació combina disseny, il·luminació ambiental i un preu difícil de superar.
Lidl presenta una peça petita amb molt d'efecte
Des de dilluns, Lidl ha posat a la venda un bolet decoratiu amb llum LED i les unitats han començat a desaparèixer ràpidament. Disponible en diversos models i acabats, aquesta peça de vidre d'alta qualitat està pensada per crear ambients acollidors amb la seva llum blanca càlida. El seu disseny original, amb acabats en daurat, platejat o vermell/platejat, li dona un aire elegant que encaixa en qualsevol estil.
Amb mesures de 15 x 22 cm o 13 x 23 cm, segons el model, aquest bolet no només destaca per la seva estètica, sinó també per la seva funcionalitat. Funciona amb tres piles AAA (incloses) i compta amb un temporitzador de sis hores, que repeteix el cicle cada dia automàticament. També es pot encendre o apagar de manera manual.
Lidl il·lumina amb estil sense gastar de més
Un dels grans atractius d'aquest producte és el seu preu, només 6,99 euros, molt per sota del que es trobaria en altres botigues. A això s'hi suma la seva eficiència energètica, gràcies a LEDs duradors i de baix consum, ideals per tenir encesos sense preocupacions. I en incloure piles, és arribar a casa i col·locar-lo on més vingui de gust, sense instal·lacions ni endolls.
Aquests bolets amb llum combinen genial amb tons d'estil terra, fustes clares o tèxtils càlids com mantes de punt o coixins bouclé. Queden perfectes en tauletes auxiliars, prestatgeries o racons de lectura. Afegeixen un toc màgic sense recarregar i eleven qualsevol racó només encendre's, és aquell tipus de detall que transforma aquell lloc especial de la llar.
Aquest tipus d'article és perfecte per crear racons acollidors a salons, entrades o dormitoris, sobretot en mesos on la llum natural escasseja. A més, el seu estil el converteix en una peça decorativa vàlida tant per al dia a dia com per a dates especials. No és d'estranyar que s'estigui venent com xurros des del primer dia.