Ni Muy Mucho ni Casa: Lidl tiene desde ayer la novedad otoñal que necesita tu hogar

Con la llegada del otoño, el hogar se convierte en el refugio perfecto para los momentos de calma. Los pequeños cambios en la decoración marcan la diferencia y aportan calidez sin grandes inversiones. Además, son innumerables las personas que buscan opciones que se relacionen directamente con la estación del año y que, también, sean funcionales y respetuosas con el medio ambiente.

Lidl hace mucho que no se limita solo a productos de alimentación, se ha convertido en un destino de compras de ropa y de decoración. Lidl, ahora, está complaciendo a sus clientes y apuesta por colecciones que se adaptan a las estaciones del año. Y desde ayer, su nueva propuesta para la casa ya está dando de qué hablar.

| Lidl

Lidl trae el estilo otoñal sin complicaciones

La novedad de Lidl es un set de cojines decorativos con forma de calabaza, que combina estilo y comodidad para transformar cualquier rincón. El pack incluye dos piezas, una de 20 cm de diámetro y otra de 28 cm, perfectas para sofás, camas o sillones. Están elaborados en calidad bouclé extrasuave, un tejido que destaca por su textura agradable y cálida.

Además de su diseño llamativo, lo más interesante es su composición 100 % poliéster reciclado, reforzando el compromiso del supermercado con el consumo responsable. Su estética inspirada en el otoño encaja perfectamente con ambientes naturales, tonos tierra y detalles acogedores. Y al ser ligeros y compactos, se pueden mover fácilmente o guardar sin ocupar mucho espacio.

Esta otoñal novedad ha llegado a Lidl ayer y junto con todas las características que darán al hogar un ambiente especial, el precio es sorprendente. Solo 9,99 euros el set de cojines para que disfrutes la calidez de cualquier espacio de tu casa.

| Lidl

Los cojines de Lidl son fáciles de cuidar, fáciles de querer

Este set no solo destaca por su diseño y su origen sostenible, sino también por su practicidad en el día a día. Ambos cojines pueden lavarse a máquina a 30 °C, lo que facilita su mantenimiento sin necesidad de procesos especiales. No requieren plancha, secadora ni limpieza en seco, lo que los hace ideales para familias con poco tiempo o niños.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

En tiempos donde los consumidores valoran la funcionalidad y el precio, Lidl vuelve a situarse como una alternativa sólida frente a cadenas especializadas como Muy Mucho o Casa. Esta propuesta encaja con quienes desean renovar su decoración sin gastar de más y sin renunciar al diseño. Una opción ideal para quienes buscan ese detalle que marca la diferencia al cambiar de estación.