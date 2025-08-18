'¿Lo has probado?': Locura en Mercadona por este nuevo gel que huele de maravilla

Mercadona vuelve a hacerlo, lanza un producto que convierte algo tan cotidiano como ducharse en un pequeño lujo diario. La cadena ha dado con la fórmula perfecta para conquistar por el olfato. Cuando un simple gel genera colas en tienda, sabemos que estamos ante otro fenómeno imparable.

Mercadona lo sabe muy bien y vuelve a posicionarse como uno de los líderes en detectar tendencias. Su estrategia combina precio competitivo, innovación constante y una gran capacidad de respuesta. Esta combinación convierte cada lanzamiento en un fenómeno, especialmente en temporada estival, donde la demanda es más intensa.

Un aroma que enamora

En los últimos días, Mercadona ha sorprendido con un nuevo gel que ha generado auténtica euforia entre sus seguidores. El producto ha sido descrito en redes como Tiktok con las palabras: “huele a dioses” y no ha tardado en agotarse en muchas tiendas. Su fragancia, intensa y elegante, ha sido comparada con la de un “perfume caro”.

Este gel, con aroma a ámbar y vetiver, pertenece a una nueva gama lanzada por la cadena valenciana. Se comercializa en formato de 750 ml por solo 1,60 euros, lo que ha aumentado su atractivo. Muchos compradores han acudido al supermercado tras ver vídeos virales destacando su calidad y precio.

La gama incluye también otras dos versiones: ‘Tiernos recuerdos’ y granada. Estas alternativas ofrecen variedad para quienes desean experimentar distintas sensaciones. La opción ámbar y vetiver, sin embargo, se ha convertido en la favorita indiscutible.

La fórmula del éxito

Mercadona ha logrado viralizar este gel al combinar buen aroma y bajo precio. Lo que le ha dado un marketing espontáneo en redes sociales y los vídeos que muestran estanterías casi vacías han intensificado la sensación de urgencia entre los consumidores. “Huele a perfume caro”, repiten los usuarios, reforzando su valor percibido.

En plena ola de calor, encontrar un producto que refresque y al mismo tiempo nos haga sentir perfumados es un placer. Este tipo de artículos aportan una dosis de placer al día a día veraniego. La experiencia de uso se transforma en algo especial y eso lo convierte en más que un simple gel.

Mercadona confirma una vez más su capacidad para liderar el mercado con propuestas simples y efectivas. Y en verano, pocas cosas se valoran más que un buen aroma por un buen precio.