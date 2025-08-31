Llega a Bonpreu: Aceite de oliva virgen extra catalán con segunda unidad al 70 %

La cesta de la compra en Catalunya sigue siendo un foco de atención para los hogares. Los consumidores buscan opciones para optimizar el gasto en productos básicos. En este contexto, el aceite de oliva virgen extra se ha consolidado como un alimento fundamental.

Su fluctuación de precio lo convierte en un producto clave para la planificación semanal. A pesar de su valor nutricional, su elevado coste a veces dificulta su adquisición. Conocer las oportunidades del mercado es crucial para una gestión económica eficiente.

La tendencia del consumo de aceite en Catalunya

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es una piedra angular de la dieta mediterránea. Catalunya, con su tradición culinaria, no es ajena a su importancia. Los consumidores catalanes valoran especialmente la calidad y la procedencia de los productos. Sin embargo, el aumento de los precios ha generado un cambio en los hábitos de compra.

| BonpreuEsclat

Muchos hogares optan por grandes formatos o por ofertas que suavicen el impacto en el presupuesto. Esta dinámica favorece las promociones por volumen en los supermercados. La búsqueda de un equilibrio entre calidad y precio es constante para las familias.

Guía de compra rápida: la promoción de Bonpreu y Esclat

Bonpreu y Esclat han lanzado una promoción específica para el aceite de oliva. La cadena presenta el aceite de oliva virgen extra Priordei, en su formato de dos litros. El precio de la primera unidad es de 19,95 €. La segunda unidad tiene un descuento del 70%, lo que la sitúa en 5,99 €. Adquiriendo dos unidades, el precio total es de 25,94 €.

Esto hace que cada botella de dos litros cueste 12,97 €. Esta oferta está disponible hasta el 8 de septiembre de 2025. El fabricante, Priordei, tiene sede en el Priorat. Este aceite de origen catalán ofrece un perfil aromático y un sabor distintivo. Para aprovechar el producto, aquí tienes una receta sencilla y rápida.

| BonpreuEsclat

Pan con tomate y aceite Priordei

Tuesta una rebanada de pan de payés hasta que esté crujiente. Restriega medio tomate maduro sobre la superficie del pan. Añade una pizca de sal marina gruesa sobre el tomate. Riega generosamente con el aceite de oliva virgen extra. Sirve de inmediato para disfrutar de todos sus matices. Es un desayuno, cena o aperitivo perfecto.

Para los consumidores, planificar las compras es la mejor estrategia. Aprovechar estas ofertas de gran volumen permite tener una reserva. Además, es recomendable guardar el aceite en un lugar fresco y oscuro. Así se preservan sus propiedades organolépticas por más tiempo. Este enfoque de compra ayuda a mantener un producto de calidad en la despensa.