A casi mitad de precio en Bonpreu: 9 productos de primeras marcas que todos quieren

La planificación de la cesta de la compra ya no es una tarea rutinaria, sino un ejercicio de optimización en el que se busca la máxima calidad al mínimo coste posible. Las cadenas de distribución son plenamente conscientes de esta nueva realidad, y sus respuestas definen las tendencias de consumo actuales.

Lejos de limitarse a descuentos puntuales, la creación de "lotes de ahorro" se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para fidelizar al cliente y ofrecer un valor tangible e inmediato.

Esta estrategia no solo simplifica la decisión de compra, sino que también ataca directamente la principal preocupación de los hogares: la inflación en productos básicos. Agrupar artículos de alta rotación y de marcas reconocidas en un solo paquete a un precio cerrado permite al consumidor visualizar el ahorro de forma clara y contundente.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, Canva: Viktor Gladkov

Es una fórmula que genera confianza y que, cuando está bien ejecutada, se convierte en un éxito de ventas. Justamente en esta línea se enmarca la última propuesta de Bonpreu y Esclat, que ha sabido leer las necesidades del mercado con una oferta difícil de ignorar.

Un lote de ahorro que desafía a la cesta de la compra

Desde el 26 de agosto y hasta el próximo 8 de septiembre de 2025, la cadena de supermercados catalana pone a disposición de sus clientes un "Lot Estalvi". Reúne productos esenciales de primeras marcas a un precio excepcional. El pack, diseñado para resolver varias comidas y momentos de consumo, tiene un coste final de 6,95 euros.

Lo más llamativo es que el valor de estos artículos por separado ascendería a 13,02 euros, lo que supone un ahorro superior al 46%. Un descuento que se acerca a la mitad del precio original y que posiciona esta oferta como una de las más competitivas del momento.

| BonpreuEsclat

En total, el pack agrupa nueve unidades de productos de marcas líderes:

Tomate frito Solís (formato ahorro 725 g): Un clásico indispensable en cualquier cocina, ideal para bases de guisos, pastas o para acompañar un arroz. Su valor individual es de 2,65 €.

(formato ahorro 725 g): Un clásico indispensable en cualquier cocina, ideal para bases de guisos, pastas o para acompañar un arroz. Su valor individual es de 2,65 €. Arroz Nomen (paquete de 1 kg): De categoría "Extra", es una garantía de calidad para paellas, arroces caldosos o como guarnición. Su precio habitual es de 1,89 €.

De categoría "Extra", es una garantía de calidad para paellas, arroces caldosos o como guarnición. Su precio habitual es de 1,89 €. Atún claro en aceite de girasol Calvo (pack de 3 latas): Una fuente de proteína versátil para ensaladas, bocadillos o platos rápidos. Destaca por su nuevo envase "vuelca fácil" que mejora la experiencia de uso. El pack de tres tiene un coste de 3,50 €.

Una fuente de proteína versátil para ensaladas, bocadillos o platos rápidos. Destaca por su nuevo envase "vuelca fácil" que mejora la experiencia de uso. El pack de tres tiene un coste de 3,50 €. Cerveza Moritz 7 (pack de 6 latas de 330 ml): La lager especial 100% malta de la emblemática marca barcelonesa, perfecta para el aperitivo o para acompañar una comida informal. Su valor es de 4,98 €.

La combinación de estos cuatro pilares de la cesta de la compra –tomate, arroz, atún y bebida– en un único formato a 6,95 euros no solo supone un alivio para el bolsillo, sino también una solución práctica para el día a día.