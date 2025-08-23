Ya es oficial: Isa Pantoja y Asraf Beno filtran por sorpresa novedades sobre su bebé

La familia Pantoja-Beno vive un momento muy especial y lo ha querido compartir con todos sus seguidores. Cairo, el primer hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno, acaba de cumplir dos meses de vida, pero lo ha hecho lejos de España. El pequeño sopló su segundo mes el 22 de agosto, fecha que coincidió con su primer gran viaje en familia.

Isa y Asraf pusieron rumbo el pasado miércoles a Marruecos. Un destino cargado de simbolismo y de recuerdos para Asraf, quien pese a haber nacido en Ceuta, mantiene un estrecho vínculo con las raíces de sus padres marroquíes.

| Instagram, @isapantojam

Desde el inicio del trayecto, los orgullosos papás fueron compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más tiernos del viaje. Una de las primeras imágenes que Isa publicó mostraba a Asraf sentado en un ferry, sosteniendo con ternura a Cairo mientras lo miraba con una mezcla de fascinación y orgullo. “Primer viajecito juntos”, escribió la hija de Isabel Pantoja, dejando claro que se trataba de una experiencia muy esperada.

Isa Pantoja y Asraf Beno hacen un viaje familiar

Poco después, ambos desvelaban el destino al que se dirigían con una simple pero significativa frase: “Rumbo a Marruecos”. Para Asraf, el regreso a la tierra de sus padres no solo supone reencontrarse con sus orígenes, sino también brindar la oportunidad a su hijo de conocer a la familia paterna. Y es que el marido de Isa Pantoja siempre ha estado muy unido a los suyos.

| Instagram, @asraf_beno

Su madre, Amina Elkasmi, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano pese a la notoriedad pública de sus hijos, pero su influencia en la vida de Asraf es incuestionable. Su padre, descrito por el entorno familiar como “un hombre muy clásico y trabajador”, también desempeña un papel fundamental en los valores que ha transmitido a Asraf Beno.

Isa Pantoja y Asraf Beno dan la última hora sobre su bebé

Durante los primeros días en Marruecos, Isa no ha dejado de compartir pequeños destellos de cómo se adapta el bebé a este nuevo entorno. En una de las grabaciones que filtró desde allí, Isa mostraba a Cairo durmiendo y escribió un emotivo “me muero de amor”.

| Instagram, @isapantojam

Para ella, este viaje significa mucho más que unas simples vacaciones: es la primera oportunidad de mostrarle al pequeño el calor de la familia paterna.

Sin duda, este viaje marca un antes y un después en la vida de Isa Pantoja y Asraf Beno. No solo porque simboliza el inicio de nuevas aventuras junto a su bebé, sino también porque refleja la unión entre dos mundos, a través de Cairo, quedan más conectados que nunca.