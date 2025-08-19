Confirman la última hora del bebé de Isa Pantoja y Asraf Beno: 'Le acaban de...'

Isa Pantoja y Asraf Beno han compartido la última hora sobre su bebé Cairo, generando gran atención entre sus seguidores. El pequeño ha vivido una experiencia importante en su crecimiento. Desde su casa, Isa ha mostrado en redes sociales un momento muy especial con su hijo, acercando así a sus fans la realidad del día a día con un recién nacido.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la influencer ha explicado que al bebé le acaban de poner las primeras vacunas. "Le acaban de pinchar", ha confirmado ella misma con naturalidad. Aunque temían por su reacción, ha sido más tranquila de lo esperado, lo que ha sido un alivio para la pareja.

| Instagram, @isapantojam

Recordemos que Isa Pantoja dio a luz a Cairo el 22 de junio, noticia que anunció con una emotiva foto en sus redes sociales. Han pasado ya dos meses desde ese momento tan especial y la vacunación era el siguiente paso fundamental en su cuidado. Esta etapa es clave para su salud y desarrollo, marcando un avance importante en la protección contra enfermedades.

Isa Pantoja y Asraf Beno supervisan el cuidado de Cairo tras su primera dosis

Isa ha detallado que estaban preparados para cuidar a Cairo tras las vacunas, con termómetro y Apiretal listos por si aparece la fiebre, algo frecuente en estos casos. Por el momento, "todo ha ido bien" y el pequeño ha estado tranquilo. La pareja ha procurado estar muy pendiente de él durante todo el día.

| Instagram, @isapantojam

Además, ha explicado que el bebé ha necesitado muchos mimos y contacto físico tras el pinchazo. El contacto piel con piel ha sido clave para calmarlo y que se sintiera seguro. Sin duda, es un momento de aprendizaje para toda la familia.

Una nueva etapa familiar: la llegada de Cairo transforma la rutina de Isa Pantoja y Asraf Beno

Por último, Isa ha hablado sobre la alimentación de Cairo, aclarando que no siguen un horario estricto para darle el biberón. Prefieren atender las señales del bebé y alimentarlo cuando tiene hambre, porque a veces no toma las mismas cantidades en cada toma. Por ello, ha recomendado consultar siempre con el pediatra para asegurar el bienestar del niño y ajustar las pautas de alimentación según sus necesidades.

La pareja está viviendo esta nueva etapa con mucha ilusión, pero también con la natural preocupación que implica el cuidado de un recién nacido. A pesar de las dificultades, ambos se muestran muy unidos y comprometidos en ofrecer lo mejor para su primer bebé. Sin duda, seguirán compartiendo momentos de esta experiencia con sus seguidores, que se mantienen muy atentos a cada novedad sobre el pequeño y la evolución de la familia.